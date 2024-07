Numerologia e Fortuna: scopri il tuo Numero Fortunato con il metodo di Nostradamus

La numerologia, un'antica disciplina che studia il significato dei numeri e la loro influenza sulla vita umana, affonda le sue radici in diverse culture e tradizioni. Tra i numerologi più noti della storia spicca Michel de Nostredame, meglio conosciuto come Nostradamus, celebre astrologo e veggente del XVI secolo. Egli è famoso per le sue profezie e per l'uso dei numeri come strumento di predizione e guida.

Il calcolo numerologico del proprio numero fortunato può essere un modo intrigante per attrarre fortuna e benefici nella propria vita. La procedura per calcolare questo numero, ispirata dai metodi di Nostradamus, è semplice ma affascinante.

Una volta che avete ottenuto il vostro numero fortunato è essenziale che lo abbiate sempre con voi. Non tenetelo nel telefono, dev'essere iscritto su un oggetto fisico che sia sempre a contatto con voi. Dunque potete scriverlo su un foglio e tenerlo nella custodia del telefono, oppure nel portafogli, o in qualche tasca. Potete stamparlo su una maglietta, trasformarlo in ciondolo, scrivervelo a penna sulla pelle. In alternativa potreste anche tatuarvelo. L'importante è che sia sempre con voi ovunque andiate.

Come Calcolare il Proprio Numero Fortunato

Scrivi la tua data di nascita. Ad esempio, supponiamo che tu sia nato il 21/7/1964. Dividi la data di nascita in singoli numeri. In questo caso: 2, 1, 7, 1, 9, 6, 4. Trasforma ogni numero secondo la tabella numerologica: 1 resta 1

2 diventa 3

3 diventa 6

4 diventa 10

5 diventa 15

6 diventa 21

7 diventa 28

8 diventa 36

9 diventa 45

Quindi, utilizzando la data di nascita 21/7/1964:

Il 2 diventa 3

L'1 resta 1

Il 7 diventa 28

L'1 resta 1

Il 9 diventa 45

Il 6 diventa 21

Il 4 diventa 10

Somma tutti i numeri trasformati: 3 + 1 + 28 + 1 + 45 + 21 + 10 = 109

Il numero fortunato per la data di nascita 21/7/1964 è 109. Questo numero rappresenta una sintesi energetica delle influenze numerologiche presenti nella tua vita, e può essere utilizzato come guida per attrarre positività e fortuna.

Attirare Fortuna e Benefici

Secondo la tradizione numerologica, conoscere il proprio numero fortunato permette di sincronizzarsi con le energie universali. Utilizzando il numero di Nostradamus, è possibile sfruttare queste energie per prendere decisioni importanti, pianificare eventi significativi o semplicemente per sentirsi più allineati con il proprio destino.

Incorporare il proprio numero fortunato nella vita quotidiana può essere fatto in vari modi:

Data e ora: Pianifica incontri o eventi in date che sommano al tuo numero fortunato.

Pianifica incontri o eventi in date che sommano al tuo numero fortunato. Oggetti: Porta con te oggetti che richiamano il tuo numero, come un portafortuna o un gioiello.

Porta con te oggetti che richiamano il tuo numero, come un portafortuna o un gioiello. Meditazione: Usa il tuo numero fortunato come focus durante la meditazione per rafforzare le intenzioni positive.

La numerologia, con la sua antica saggezza e il fascino mistico, offre un modo unico per esplorare e comprendere le forze che influenzano la nostra esistenza. Attraverso il calcolo del numero fortunato, possiamo connetterci con il flusso universale dell'energia e aprirci a nuove possibilità di crescita e fortuna.

Se volete sapere il significato e l'origine dei vostri numeri potete leggere questi 3 articoli che contengono il significato dei 22 Arcani Maggiori. Questi 22 numeri rappresentano tutti i numeri. Se sei nato dal 23 in poi devi sommare le cifre e scoprire con quale dei 22 arcani hai risonanza. Che i numeri possano illuminare il vostro cammino. Buona fortuna!

