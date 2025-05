Ufficiale: Carlo Ancelotti ct del Brasile

Ora è ufficiale. Carlo Ancelotti sarà il prossimo ct della nazionale del Brasile che guiderà al Mondiale del 2026 e poi anche nel quadriennio successivo, nelle intenzioni del tecnico e della federazione brasiliana. Dopo settimane di rumors, anticipazioni, tira e molla e anche il rischio di una rottura clamorosa della trattativa a causa della fretta del Brasile di rendere pubblica l’intesa con l’attuale tecnico del Real Madrid.

A comunicare l’accordo è stata direttamente la CBF, Confederação Brasileira de Futebol, con un post su X che ha rotto gli indugi: “La nazionale più forte della storia del calcio sarà ora guidata dall’allenatore più vincente del mondo. Carlo Ancelotti, sinonimo di imprese storiche, è stato annunciato questo lunedì dal presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, come nuovo allenatore della Nazionale brasiliana. Guiderà il Brasile fino al Mondiale del 2026 e allenerà la squadra nelle prossime due partite di qualificazione contro Ecuador e Paraguay, il mese prossimo. “Portare Carlo Ancelotti alla guida del Brasile è più di una mossa strategica. È una dichiarazione al mondo che siamo determinati a riconquistare il primo posto sul podio. È il più grande allenatore della storia e ora guida la nazionale più forte del pianeta. Insieme, scriveremo nuovi gloriosi capitoli per il calcio brasiliano”, ha dichiarato Ednaldo Rodrigues, presidente della CBF”.

Ancelotti ct del Brasile: quando debutta

Il debutto di Carlo Ancelotti, che non guiderà il Real Madrid al Mondiale per Club, è previsto per il 5 giugno contro l’Ecuador con secondo impegno il 10 giugno, in casa, con il Paraguay. L’obiettivo è blindare la qualificazione per il Mondiale dell’estate 2026 in cui la Seleçao cercherà di spezzare l’egemonia dell’Argentina sul calcio sudamericano conquistato il sesto titolo iridato di una storia fantastica. Ancelotti è il quarto allenatore straniero a sedere sulla panchina del Brasile in 110 anni e solo Platero, di nascita uruguaiana, riuscì a conquistare un trofeo vincendo la Copa America del 1925. La Seleçao attraversa un momento di crisi prolungata e proprio per questo la CBF ha puntato tutto su un tecnico che nel corso della sua carriera piena di trionfi ha dimostrato di saper costruire progetti vincenti e di essere capace di gestire spogliatoi pieni di stelle e prime donne.

Ancelotti, quanto guadagnerà da ct del Brasile

Secondo le indiscrezioni della stampa brasiliana, la federcalcio locale non ha badato a spese per convincere Carlo ad attraversare l’Oceano Atlantico per immergersi subito nella nuova avventura. Lo stipendio sarà di circa 7,5 milioni di euro netti a stagione con un bonus da 5 in caso di conquista del Mondiale 2026.

L’accordo firmato contiene anche una serie di clausole tra cui la possibilità di disporre di un jet privato noleggiato per i viaggi in Europa e il pagamento di un appartamento a Rio de Janeiro che diventerà la nuova residenza del tecnico parmigiano. Prevista anche un’amichevole tra il Brasile e il Real Madrid.