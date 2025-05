“Gerri”, stasera in tv la seconda puntata della fiction con Giulio Beranek e Valentina Romani

Dopo l’ottimo esordio, seguito da 3.445.000 telespettatori e uno share del 20.9%, tornano le indagini dell’ispettore Gerri Esposito, personaggio ispirato ai romanzi della scrittrice e archeologa Giorgia Lepore.

La puntata di stasera

L’episodio in onda stasera, intitolato Come la neve al Sud, è ambientato nella notte di Natale. In una questura quasi deserta, solo Gerri e la viceispettrice Lea Coen sono di turno. I due vengono inviati in un deposito abbandonato, in seguito alla segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Ma la sorpresa è grande: a sparare è stata una pistola d’ordinanza appartenente a una collega di cui si sono perse le tracce. Le indagini portano Gerri e Lea a scoprire Villa del Possibile, un centro di accoglienza per donne in difficoltà, che però sembra celare traffici illeciti.

Intanto Alfredo Marinetti, dirigente della Terza Sezione della Mobile, continua a scavare nel passato di Gerri con l’aiuto del vicequestore Giovanna Aquarica. Nel frattempo, tra Gerri e Lea sembra nascere un nuovo legame.

Il cast di “Gerri”

La fiction è scritta da Donatella Diamanti e Sofia Assirelli, con la regia di Giuseppe Bonito. Ecco il cast principale e i personaggi: