THE DARKNESS IN DIRETTA SU RADIOFRECCIA

Martedì 14 novembre, a partire dalle 21:00, Radiofreccia trasmetterà in diretta il concerto dei The Darkness in radio e in televisione al 258 del digitale terrestre.



La rock band inglese è in Italia per celebrare i 20 anni dal grande album di debutto “Permission To Land” con tre concerti e martedì 14 novembre salire sul palco dell’Alcatraz di Milano. Già sold out gli show di lunedì 13 a Roma e quello di mercoledì 15 a Nonantola (Modena).

Pubblicato il 7 luglio del 2003, "Permission To Land" è l'album di debutto che ha subito spalancato ai Darkness le porte del successo. Grazie al suo rock a tinte glam, la band di Justin Hawkins ha saputo immediatamente prendere d'assalto le classifiche britanniche centrando il primo posto ed entrando nella Top 40 di quelle americane.

Un successo dettato da show esplosivi e da un mix energico e divertente tradotto anche in una serie di video rimasti nell’immaginario degli appassionati, come quello della hit 'I Believe In A Thing Called Love', che raggiunse il secondo posto nella classifica dei singoli UK, o 'Love Is Only A Feeling'.

"Permission To Land" fu tanto un successo di pubblico quanto di critica e valse ai Darkness il premio come Best Rock Album ai premi della prestigiosa rivista specializzata Kerrang! e Best British Album ai BRIT Awards del 2004.