Quando va tutto male metti DARIN; il nuovo singolo, Electric

Darin, partito dalla Svezia per conquistare l’Europa, è l’artista maschile con più Top 40 all’attivo della musica svedese, 33 dischi d’oro e di platino, 8 album al n.1, un tour di 10 date sold out nei principali palazzetti svedesi chiuso con lo straordinario concerto alla Avici Arena di Stoccolma lo scorso dicembre.



In Italia, è stato l’artista internazionale più trasmesso con il singolo Can’t stay away, artista indipendente più suonato dalle nostre emittenti con il brano Superstar, in classifica Earone per un anno consecutivo. Oltre mezzo miliardo di stream su Spotify, 1 milione di ascoltatori mensili, la popstar svedese torna col nuovo singolo «Electric» (X-Energy) che racconta così:

Electric è stato ispirato da una serata fuori con i miei amici e tutto ciò che volevamo fare era ascoltare ottima musica e ballare. Quella sera, inaspettatamente, ho conosciuto una persona speciale: è divertente come puoi incontrare qualcuno quando meno te lo aspetti, la cui energia ti trascina del tutto. Questa canzone parla di quei momenti e cattura quella sensazione.

L’artista pop maschile di maggior successo della Scandinavia, si fregia di collaborazioni illustri, perché gli autori con cui collabora sono habitué dell'alta classifica, dato che le loro canzoni sono cantate da artisti del calibro di Lewis Capaldi, Calvin Harris, Christina Aguilera, Robbie Williams, e che uno dei produttori, Stuart Price, ha in rubrica i numeri di Dua Lipa, The Killers, Madonna.

Arriva ora il nuovo capitolo musicale con il singolo ELECTRIC che ha preso spunto da un nuovo amore!