Led Zeppelin: The Song Remains The Same torna al cinema

Il 25, 26, 27 marzo rivive al cinema il mito dei Led Zeppelin: il leggendario e ipnotico film-concerto "LED ZEPPELIN: THE SONG REMAINS THE SAME” verrà infatti riproposto tra pochi giorni in versione rimasterizzata (l’elenco delle sale è disponibile su nexodigital.it).

Il film è stato ideato per il cinema dagli stessi membri della band. Le immagini dei tre live al Madison Square Garden di New York nel 1973, la potenza della loro performance sul palco e i racconti nel backstage, si fondono con altre immagini che ripercorrono le “allucinazioni private” di Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham.

Quella al Madison Square Garden era la tappa finale del loro tour negli States che aveva toccato più di trenta città, battendo i record di affluenza precedentemente detenuti dai Beatles. Fecero tre concerti di seguito, tutti sold out, il 27, 28 e 29 luglio 1973, portando sul palco brani leggendari come “Rock and Roll”, “Black Dog”, “Stairway To Heaven”, “Heartbraker”, “Whole Lotta Love” e molti altri.

Il doppio album con lo stesso titolo, di fatto la colonna sonora del film, resta una delle testimonianze più evidenti dello stato di grazia dei Led Zeppelin nel momento del loro massimo successo. Anche se al momento della pubblicazione The song remains the same non ottenne grandi recensioni, l'album è la prova della manifesta superiorità live degli Zeppelin rispetto alle altre band di quel periodo. Se non lo avete mai fatto, provate a immergervi nei quasi 27 minuti di Dazed and Confused... Buon viaggio!