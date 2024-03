Gossip: Real Power è il perfetto incontro tra disco e indie rock

«Tutti abbiamo vissuto molte perdite, e ognuno di noi ha compiuto quarant' anni dall'ultima volta che abbiamo registrato insieme. Si tratta di momenti così grandi nella tua vita». Parola di Beth Ditto, carismatica leader dei Gossip che, dopo aver rotto un silenzio discografico di dodici anni (A Joyful Noise) con singoli di grande impatto come Crazy Again e Real Power, tornano oggi a pubblicare un nuovo album di inediti, Real Power, che li riporta prepotentemente al centro della scena indie rock, ma con una spiccata propensione disco, sulla scia sonora di band leggendarie come Blondie e Kiss, citati esplicitamente come riferimento per la title track dal multistrumentista Howdeshell: «Veniamo da un background di post-punk e musica dance: i Kiss di I was made for lovin' you sono sempre stati uno dei nostri punti di riferimento».

Il nuovo disco vede il trio composto da Beth Ditto, Nathan Howdeshell e Hannah Blilie di nuovo insieme per celebrare la forza della musica e dell’espressione creativa dopo il trauma collettivo e personale della pandemia, con un mix di generi e di texture sonore che rendono Real Power il loro lavoro più variegato e maturo. Registrato con il leggendario produttore Rick Rubin (Johnny Cash, Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys, Run DMC., Santana, Metallica, AC/DC, solo per citarne alcuni) nel suo studio di casa alle Hawaii, Real Power, rispetto ad alcune sonorità lo-fi degli album precedenti, si distingue per la pulizia nel suono, con pochi strumenti (soprattutto chitarra, basso e batteria) che suonano benissimo, nel groove e nell'apparente minimalismo che, in realtà, cela un labor limae lungo e sapiente da parte dell'irsuto produttore americano, in cui la canzone viene sfondata di tutto ciò che non è essenziale. «Rick è puro nella sua creatività. Non è interessato alle mode o alle opinioni di un'etichetta. Cerca di tirare fuori sempre il meglio da noi», ha affermato Howdeshell a NME. «C'è stata un'atmosfera di grande supporto», concorda Ditto. «Sembra che ci sia un altro membro della band, ma non in modo invadente. E’ silenzioso, si siede e ascolta. C'è molto parlare con lui, parlare delle emozioni e fare domande. Questo è il bello dei produttori, gran parte è sul processo di ciò che sta accadendo nel momento, così puoi essere il tuo io migliore e il tuo io più libero. Rick è davvero bravo a portarti all’essenza più autentica».

Il brano Real Power, che dà il titolo al disco, è un inno danzante alla consapevolezza del proprio potere: Ditto ha scritto il pezzo dopo le proteste Black Lives Matter nella sua città natale, Portland. Crazy Again ha le chitarre liquide e il basso tridimensionale delle migliori produzioni degli Smiths, mentre stupiscono la dolcezza del cantato di Beth Ditto e i cori angelici alla Beach Boys, che rendono questa canzone un potenziale tormentone estivo di qualità. Edge of heaven è un brano in perfetto stile Gossip, in cui la tipica ritmica disco anni Settanta in quattro quarti si sposa con una linea melodica tipicamente indie rock di inizio anni Duemila. Le luci stroboscopiche tornano prepotentemente in Give it up for love, caratterizzata da un riff di chitarra e da un basso galoppante che faranno impazzire i fan degli Chic. In Turn the card slowly si sente nelle chitarra rilassata l’influenza della musica hawaiana che la band ha ascoltato in radio mentre registrava l'album nell'isola di Kauai, dove vive e lavora Rick Rubin quando non si trova in giro per il mondo. Act of God è un godibile tuffo nelle atmosfere delle band soul femminili degli anni Sessanta come Supremes, Marvelettes e Vandellas, ma con un pizzico di psichedelia lisergica e con una robusta cura ricostituente di chitarre sature e distorte. La parte finale dell'album è più rilassata ed evocativa: in Tell me something, Light It Up e Peace and Quiet i Gossip dimostrano di saper utilizzare anche il fioretto della ballad con gusto e qualità, mettendo in evidenza la voce ricca di sfumature di Beth Ditto.

In conclusione, Real Power segna un ritorno in grande stile della band originaria dell'Arkansas, grazie anche alla sapiente produzione di Rick Rubin, che ne ha addolcito alcune asprezze sonore e ha dato un maggior senso di compattezza all'album. Undici brani pensati anche e soprattutto per la dimensione live, che i fan italiani dei Gossip potranno ascoltare dal vivo la prossima estate nei concerti di Roma (22 giugno all’Invincible Fest Spin Off di Villa Ada) e di Milano (23 giugno al Magnolia Summer 2024), a dieci anni di distanza dall'ultimo tour nella Penisola di Beth Ditto e soci.