Dieci canzoni bellissime dedicate al mese di novembre

Novembre è uno stato d'animo, un mood che nel corso dei decenni ha ispirato canzoni che sono diventate memoria collettiva e storia della musica. Ne abbiamo scelte dieci che sono noi sono davvero speciali.

1) November rain - Guns N' Roses

Un classico senza tempo, una ballata epica scritta da Axl Rose e lunga quasi nove minuti. All'interno del brano che parla della fine di una una relazione c'è uno degli assoli di chitarra più belli ed intensi di sempre. Leggendaria la scena del videoclip in cui Slash suona l'assolo in mezzo al deserto del New Mexico.

2) November has come - Gorillaz

Ritmica funk e strofe rap a cura di MF DOOM. Uno dei pezzi più intriganti dal classic album Demon Days. Varie le interpretazioni sul testo del brano. Una delle più gettonate è che sia intriso di riferimenti alla scena hip hop e alla sua necessità di rinnovarsi per evitare di diventare troppo scontata e stereotipata.

3) November spawned a monster - Morrisey

Una canzone rock ad alto impatto emozionale, una delle migliori della carriera solista di Morrissey. Il testo è un atto di empatia nei confronti di una ragazza che soffre per una deformità fisica.

4) November - Tom Waits

Pubblicata nel 1993 all'interno dell'album The Black Rider e interpretata con la consueta voce roca e ruvida del suo autore, November "fotografa" l'atmosfera di una giornata piovosa novembrina. Con il soffio inesorabile del vento e l'eco dei passi in lontananza. Un affresco in musica sulla condizione umana.

5) Gone till november - Wyclef Jean

Una canzone dedicata a coloro che per ragioni professionali devono vivere lunghi periodi lontano dagli affetti più cari. Un gioiello pop/rap arricchito da un ottimo arrangiamento orchestrale. Nel videoclip del brano c'è un cameo di Bob Dylan.

6) November blue - The Avett Brothers

Bluegrass, folk e rock sono gli ingredienti del sound della band dei fratelli Scott e Seth Avett. Due dei loro album sono stati prodotti dal leggendario Rick Rubin. November blue si distingue per l'atmosfera malinconica e nostalgica.

7) Una sera di novembre - Alice

Dall'album Capo Nord del 1980, quello che segna l'inizio della collaborazione con Franco Battiato. Una voce emozionante al servizio di una canzone d'amore intrisa di malinconia e paesaggi autunnali.

8) November 99 - Manu Katche

Un bellissimo brano strumentale in chiave jazz dall'album Neighborhood del 2006. Manu Katche, uno dei più grandi batteristi di tutti i tempi, è qui accompagnato da una band di musicisti straordinari, tra ciui Jan Garbarek al sassofono.

9) November Tale - The Waterboys

Una canzone splendida quanto poco conosciuta tratta dall'album Modern Blues degli scozzesi Waterboys. Un riuscito mix tra rock classico e poetica beat. Spettacolare e intensa come sempre la voce di Mike Scott.

10) Late November - Pavlov's Dog

Un pezzo stralunato di grande impatto, a tratti psichedelico, contenuto in Pampered Menial, il primo disco in studio dei Pavlov's Dog, una progressive rock band americana formatasi nel 1972 a St Louis. Una scheggia impazzita di Cosmic Rock.