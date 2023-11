Bruce Dickinson e il Mandrake Project senza gli Iron Maiden

Non è la prima volta che il frontman degli Iron Maiden si prende una pausa dal gruppo. The Mandrake Project è il titolo del nuovo album che vede il cantante degli Iron Maiden collaborarre con il produttore Roy Z.. Il disco, in uscita nel 2024, sarà il settimo album da solista di Bruce Dickinson e il primo dopo Tyranny Of Souls del 2005.

Il primo singolo ad essere estratto sarà Afterglow Of Ragnarok, una traccia drammatica ed epica che introduce alla narrazione che costituisce la base di The Mandrake Project. Sarà disponibile dal primo dicembre.

"Era importante impostare il tono del progetto con questa traccia. Come si addice al suo titolo è una canzone pesante e con un grande riff che la guida... Ma c'è anche una vera melodia nel ritornello che mostra la luce e l'ombra del resto dell'album". ha spiegato Dickinson.



Stando a quanto annunciato in questi giorni The Mandrake Project" è un'oscura storia adulta di potere, abusi e lotta per l'identità. Creata da Bruce Dickinson, sceneggiata da Tony Lee e straordinariamente illustrata da Staz Johnson per Z2 Comics. La serie è costituita da 12 episodi che verranno pubblicati in tre graphic novel nel 2024.

Un fumetto di otto pagine di The Mandrake Project, intitolato Afterglow Of Ragnarok, è presente nel libretto del singolo in vinile che accompagna il singolo omonimo. All'interno del singolo anche la versione demo solista di Dickinson della canzone If Eternity Should Fail" che apparsa nell'album degli Iron Maiden del 2015 The Book Of Souls.



A proposito del nuovo album, Dickinson ha dichiarato:ì "Questo disco è stato un viaggio molto personale per me e ne sono estremamente orgoglioso. Roy Z e io abbiamo pianificato, scritto e registrato per anni e sono molto entusiasta che la gente possa darci finalmente un ascolto. Sono ancora più eccitato all'idea di andare in tour con questa fantastica band che abbiamo messo insieme. Stiamo pianificando di suonare il maggior numero di spettacoli possibile in più posti possibili, per quante più persone possibile!".

Bruce Dickinson - The Mandrake Project European Tour 2024