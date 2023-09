Gli Abba, dopo i concerti virtuali, fanno cantare anche al cinema

La febbre per gli Abba, la più importante band svedese di sempre con oltre 400 milioni di dischi venduti, sembra non passare mai, a oltre cinquant'anni dal loro debutto. Dopo la fortunata pubblicazione dell'album di inediti Voyage alla fine del 2021, a quarant'anni di distanza dal precedente The Visitors del 1981, e il tour virtuale dei record Voyage a Londra (oltre un milione di biglietti venduti per assistere al concerto di quattro ologrammi degli Abba, sebbene accompagnati da un'orchestra dal vivo), la band svedese sbarcherà anche nei cinema di tutto il mondo con Abba The Movie - Fan Event, che in Italia si terrà dal 18 al 20 settembre in alcuni cinema selezionati (l'elenco delle sale è su nexodigital.it e abbathemovie.com).

Una sorta di macchina del tempo per i fan, che potranno assistere nuovamente al film cult Abba - The Movie del 1977 diretto dal candidato all'Oscar Lasse Hallström, in versione restaurata, al nuovo documentario con il dietro le quinte dell' innovativo spettacolo londinese Abba Voyage, un'anteprima video di Abba The Museum a Stoccolma, video sottotitolati delle canzoni più famose e filmati estremamente rari del tour del 1977. Abba: The Movie - Fan Event prevede anche un momento karaoke dopo lo spettacolo, con i video ufficiali di Chiquitita, Waterloo e Voulez-Vous da cantare tutti insieme, meglio se vestiti in stile anni Settanta (è gradito il dress code a tema Abba).

Il docufilm Abba: The Movie - Fan Event racconta la storia di un DJ radiofonico che insegue la band in giro per l'Australia con l'obiettivo di ottenere un’intervista, mentre la solerte guardia del corpo della band svedese fa di tutto per impedirlo. Con filmati di backstage e performance integrali di alcuni dei più grandi successi degli Abba, come Dancing Queen, Tiger, Name Of The Game e Eagle, l’evento testimonia la magia che ha reso gli ABBA uno dei gruppi più celebri della storia della musica, offrendo al tempo stesso uno sguardo attento e affascinante sul gruppo all'apice della popolarità. Ripreso dal regista Lasse Hallström durante la tournée sold out in Australia, il film nella sua versione restaurata condurrà gli spettatori in un viaggio a ritroso negli anni '70, quando la disco imperava e gli Abba ne erano i re indiscussi, anche se la loro musica ha attraversato in realtà anche diversi altri generi.

"Sono entusiasta di poter finalmente riproporre l'iconico ABBA The Movie in tutto il mondo, a quasi 50 anni dal suo debutto. Quale posto migliore per rivivere gli ABBA nel loro periodo di massimo splendore se non sul grande schermo insieme ai fan vecchi e nuovi? ABBA The Movie è una testimonianza della magia che faceva e fa parte ancora oggi degli ABBA", spiega Spiega Mia Segolsson, Direttore Generale di Polar Music International. Le canzoni degli Abba erano e sono un unicum nel music business: melodie avvolgenti, ritornelli memorabili, ritmiche disco e voci potenti. Niente fronzoli o divagazioni soliste. Nel 2018 è stato un successo mondiale Mamma Mia! Here we go again, il sequel del film campione di incassi Mamma Mia!, basato sul musical Mamma Mia!, in cui Benny Andersson e Björn Ulvaeus erano coinvolti come produttori esecutivi della parte musicale, tanto che si parla di un possibile terzo episodio della saga. I numerosi fan degli ABBA hanno da alcuni anni il loro tempio laico nell'Abba The Museum, situato nel cuore di Stoccolma, sull'isola di Djiurgarden e ricavato nella più grande Swedish Hall of Fame, in un vecchio edificio delle dogane svedesi. Zeppo di cimeli, abiti di scena, gigantografie, il museo vuole far sperimentare al visitatore la sensazione di essere il quinto membro degli Abba, accanto a Agnetha, Anni-Frid, Bjorn e Benny. I critici musicali (soprattutto di ambito rock) che negli anni Settanta hanno stroncato le canzoni degli Abba possono mettersi l'anima in pace: ascolteremo ancora per molti anni quelle canzoni indimenticabili, che ci regalano ancora oggi emozioni e allegria a ogni ascolto.