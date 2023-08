Gli 8TURN portano il K-pop nella sua quinta generazione

Dal loro debutto nel gennaio di quest'anno con il loro album "8TURNRISE", gli 8TURN hanno conquistato una posizione di spicco sotto i riflettori del K-pop.

Composto da MYUNG HO, JAE YUN, MIN HO, YOON SUNG, HAE MIN, KYUNG MIN, YUN GYU e SEUNG HEON, gli 8TURN, precedentemente noti come BOM (Boys of MNH), sono uno degli ultimi nati boy group sudcoreani, questa volta sotto l’etichetta MNH Entertainment. Il loro debutto il 30 gennaio 2023, ha segnato un momento storico come il primo gruppo di ragazzi a debuttare nel 2023. La sinergia e la passione dei membri traspare nelle loro esibizioni e nei temi che si intrecciano nella loro musica.

"UNCHARTED DRIFT", il secondo mini-album del gruppo, serve come testimonianza della dedizione e della crescita artistica degli 8TURN. L'album si basa sulle basi narrative gettate dal loro debutto, dove gli otto membri si sono imbarcati in una ricerca per risvegliare un mondo a loro familiare. In "UNCHARTED DRIFT" questa narrazione si svolge guidando i membri attraverso l'enigmatico tumulto di una notte di mezza estate. La loro imprevedibilità diventa una bussola, che li guida verso nuove avventure e aspirazioni.

Al centro di "UNCHARTED DRIFT" si trova la title track, "EXCEL". Una canzone con un messaggio potente che incoraggia gli ascoltatori ad assumersi la responsabilità delle loro azioni e ad optare per il percorso impegnativo che porta ai loro obiettivi, piuttosto che scegliere di percorrere la via d'uscita più facile. I testi toccanti della traccia sono stati scritti da Jo Yoon-Kyung, lo stesso paroliere che ha creato le parole per la title track di debutto "TIC TAC". Collaborando con il team di produzione di fama mondiale "THE HUB" e lo stimato ingegnere di mixaggio Tony Maserati, gli 8TURN hanno dinostrato il loro impegno per portare ai fan eccellenza in campo musicale e innovazione.

"UNCHARTED DRIFT" mette in mostra il talento sfaccettato degli 8TURN mentre si avventurano in diversi generi musicali. Dall'alternative e hard rock all'hip-hop e al gospel, le tracce dell'album dipingono un vivido paesaggio sonoro. La canzone "WORLD", con testi scritti da YUN GYU degli 8TURN, introduce un universo pieno di rock alternativo ed elementi cinematografici. "WALK IT OUT", una fusione hip-hop e dance, esorta gli individui a disconnettersi dal regno virtuale e ad avventurarsi nel mondo tangibile. "SKETCH" esplora le sfumature dell'hip-hop mentre approfondisce lo spettro del suono e dell'amore. La traccia finale, "ING", fonde pop, gospel e hip-hop, incarnando la promessa del gruppo di portare sorrisi e felicità al viaggio del loro pubblico.

Piacere di conoscervi. Potete presentarvi ai nostri lettori?

TUTTI: Di chi è il TURNO? 8TURN! Ciao a tutti! Siamo gli 8TURN!

YOON SUNG: Ciao, sono YOON SUNG degli 8TURN!

YUN GYU: Ciao, sono YUN GYU, la "bevanda sportiva" degli 8TURN.

SEUNG HEON: Ciao, sono SEUNG HEON, il membro più giovane degli 8TURN.

MIN HO: Ciao, sono MIN HO, il gentile hyung degli 8TURN.

MYUNG HO: Ciao, sono MYUNG HO, la cutie-pie degli 8TURN.

KYUNG MIN: Ciao, sono KYUNG MIN, il sub-vocalist degli 8TURN.

HAE MIN: Ciao, sono HAE MIN degli 8TURN!

JAE YUN: Ciao, sono JAE YUN degli 8TURN!

Siete stati il primo debutto dell'anno, e ora siamo qui a parlare del vostro primo comeback. Come ci si sente?

YOON SUNG : Siamo noi che abbiamo fatto il primo debutto dell'anno 2023! Prima di tutto, siamo molto grati per tutta l'attenzione che ci è stata data dal pubblico coreano. Inoltre, abbiamo avuto una grande opportunità di esibirci all'estero e siamo molto grati per l'interesse e il sostegno anche dei nostri fan internazionali. Per ripagare tutto l'amore che abbiamo ricevuto, abbiamo fatto del nostro meglio per prepararci a questo ritorno, e ci siamo divertiti molto a farlo. Vedere i nostri fan godersi il nostro secondo mini-album mi ha reso davvero orgoglioso!

SEUNG HEON : Abbiamo messo tutta la nostra passione nella preparazione del nostro album di debutto, e molte persone l'hanno trovato molto positivo e hanno iniziato a sostenerci. Ora siamo tornati con il nostro secondo mini-album senza prenderci molto tempo libero dopo la fine della promozione dell'album di debutto, ma abbiamo fatto del nostro meglio per mostrare qualcosa di nuovo ai nostri fan. Penso che ai nostri fan sia piaciuto anche il fatto che ci sia piaciuto esibirci su tutti i nostri palchi.

Cosa hanno significato per voi questi ultimi mesi?

YUN GYU : Dopo il nostro debutto, abbiamo cercato di farci conoscere a più persone possibili. Ci sforziamo anche di affinare le nostre capacità, al fine di trasmettere la nostra energia positiva e il nostro affetto al pubblico! Come hanno detto i membri, cogliere l'opportunità di esibirci su palcoscenici internazionali ci ha permesso di connetterci con i nostri fan all'estero e condividere la nostra presenza con un pubblico più ampio. Questo è stato un periodo molto significativo per noi.

HAE MIN : Come ha detto YUN GYU, questa è stata un'opportunità per far scoprire ai nostri fan qualcosa di più su di noi e per noi di sapere che ci sono fan in tutto il mondo che apprezzano il nostro lavoro. Credo che dal nostro debutto, abbiamo costantemente ringraziato tutte le persone che amano il nostro gruppo. Sono sinceramente felice e spero di portare avanti questo senso di gratitudine in futuro.

MYUNG HO : Fin dal nostro debutto, ho fatto così tante nuove esperienze, il tempo è come se fosse volato.

Parliamo dell'UNCHARTED DRIFT. Che tipo di album è?

JAE YUN : Penso che il nostro secondo mini album, [UNCHARTED DRIFT], inneschi e allevi l'impulso all'esplorazione. È una raccolta di canzoni che si armonizza perfettamente con l'essenza di quest'estate, in particolare il suo caldo.

Avete creato una canzone, EXCEL, che è il mix perfetto di suoni hip-hop e hard rock old-school. Com'è stato il lavoro di sviluppo del brano?

MYUNG HO : Ci siamo divertiti molto durante la registrazione di “EXCEL” e tutte le altre tracce dell'album. Sembrava che fossimo maturati lungo la strada, il che ci ha portato a produrre musica di qualità superiore rispetto a prima.

JAE YUN : La title track, "EXCEL", porta un suono potente, quindi mi sono ritrovato a cantarla con più intensità e fiducia rispetto al nostro primo album. Abbiamo anche mirato a mostrare il nostro stile robusto abbracciando elementi audaci anche nel nostro stile.

Cosa è cambiato dalla la tua traccia di debutto, TIC TAC a EXCEL?

YUN GYU : Credo che abbiamo sviluppato una maggiore capacità di esprimerci. Sebbene ogni membro sia stato fantastico nel primo album, sento che abbiamo davvero rivelato qualcosa di più del colore unico della nostra squadra. In questa versione, ognuno di noi ha mostrato i fascini individuali in modo più prominente di prima, e sembra che tutti siano avanzati in termini di abilità e capacità.

MYUNG HO : Gli stati d'animo delle canzoni sono diversi, ma credo che le nostre esibizioni siano state elevate a un livello superiore. Le nostre espressioni facciali, i gesti e la presenza generale sul palco sono migliorati, permettendoci di offrire fasi più impressionanti.

HAE MIN : Sento che il nostro colore si è approfondito in questo comeback.

Nel complesso, l'album parla della sensazione di fuga. Da cosa siete fuggiti o da cosa cercate ancora di scappare?

KYUNG MIN : Ricordo un periodo durante il mio sesto anno di scuola elementare quando sono scappato per passare la notte a casa di un amico senza informare i miei genitori. L'ho detto a mia madre, ma ho dimenticato di dirlo a mio padre, quindi ricordo di essere stato rimproverato per questo.

MIN HO : Durante i preparativi per il nostro ritorno, c'è stato un momento in cui tutti noi abbiamo fatto una piccola fuga! Ricordo di aver guardato il panorama notturno e di aver mangiato di un po' di ramyun. È stata una breve ma piacevole fuga dalla nostra routine! A partire da ora, non ho alcun bisogno di scappare o di liberarmi.

JAE YUN : Voglio godermi questo momento! Non c'è niente di meglio di quello che ho davanti ADESSO!

Il vostro nome significa che gli otto di voi stanno prendendo una nuova svolta nella vita. Cosa vedete nel vostro futuro?

YOON SUNG : Immagino di salire sul palco in enormi sale da concerto, esibendoci per centinaia e migliaia di TURNING entusiasti! Mentre continuiamo ad evolverci, sono fiducioso che la nostra base di fan si espanderà, con il risultato che ancora più TURNING si uniranno al nostro viaggio. In definitiva, il nostro obiettivo è quello di rendere tutti in questo mondo i nostri fan con la nostra musica e la nostra presenza!

MIN HO : Come gruppo di 8 ragazzi pieni di potenziale illimitato, credo che la nostra crescita sia sconfinata e in continua espansione.

YUN GYU : La nostra più grande aspirazione è che gli 8TURN si ritaglino una presenza significativa nel regno di K-POP. Desideriamo continuare il nostro viaggio insieme al sostegno di molte persone.

Sono curiosa di conoscere meglio la vostra quotidianità; che aspetto ha una giornata con gli 8TURN?

KYUNG MIN : Durante un periodo di promozione, siamo costantemente impegnati nei nostri programmi e attività, il che porta a una routine incentrata sulla nostra agenzia, casa e in un posto diverso da questi due. Impegnarsi in diverse di attività a tutti gli è stato piacevole per noi!

SEUNG HEON : Durante i periodi in cui non stiamo promuovendo attivamente, come ci si potrebbe aspettare, passiamo molto tempo a esercitarci mentre ci prepariamo per il nostro prossimo comeback. Trascorriamo ore in sala sia per le attività di gruppo che per le sessioni vocali/rap personali. Proprio come potreste immaginare, abbiamo fatto un sacco di sforzi per mettere in piedi una performance migliorata per tutti voi!

HAE MIN : Troviamo il tempo per fare delle pause di tanto in tanto! Possiamo anche frequentare lezioni che si allineano con i nostri interessi in agenzia, come la scrittura di testi, la composizione, la recitazione e le lingue, materie di cui siamo davvero entusiasti!

MYUNG HO : Passiamo anche un po' di tempo a parlare l'uno con l'altro per rafforzare il nostro lavoro di squadra.

Ho un paio di domande per ognuno di voi; se doveste descrivervi in una parola, quale sarebbe? E se doveste sceglierne una per descrivere gli 8TURN?

MYUNG HO : Se dovessi descrivermi in una parola, sarebbe "cutie"! Voglio mostrare le mie qualità giovanili e frizzanti. Quando si tratta di descrivere gli 8TURN in una parola, credo che sia "versatilità".

YOON SUNG : Se dovessi descrivermi in una sola parola, sarebbe "Sorriso!" Mi piace molto ridere e rimanere positivo, quindi questa parola si adatta bene. E per gli 8TURN, andrei con "un gruppo affascinante"! Ogni membro ha il suo fascino unico e ci sono così tanti aspetti accattivanti che sto ancora scoprendo. Gli 8TURN sono semplicemente incredibili!

SEUNG HEON : Per me, sceglierei "crescita". Riflette il mio desiderio di continuare ad evolvermi come persona! Per quanto riguarda gli 8TURN, li descriverei come "acqua"! Proprio come l'acqua è essenziale nella vita, i TURNING sono imprescindibili per gli 8TURN, e voglio anche che siamo un gruppo di cui non possono fare a meno.

YUN GYU : Vorrei descrivermi come un "gioiello". Non si tratta solo di essere un gioiello splendente; è un riferimento da una scena cinematografica che mi piace molto. Per me, ognuno ha la propria gemma, e si tratta di come lucidiamo quella materia prima nascosta all'interno della pietra. Ho scelto questa parola perché credo che con lo sforzo, posso diventare un gioiello prezioso. Per quanto riguarda gli 8TURN, li vedo come uno "scrigno dei tesori"! Credo che ci siano otto tesori unici all'interno.

JAE YUN : Mi descriverei come una "torta di fragole". In primo luogo, trovo la torta di fragole assolutamente deliziosa. Con i suoi strati di panna montata, fragole e pan di dpagna, è una delizia che offre un mix di sapori deliziosi in uno. Proprio come una torta di fragole, voglio essere qualcuno che incarna diversi fascini tutti in uno. Inoltre, vedo la vita come una ricerca continua della torta perfetta e aspiro ad essere un cantante che la gente cerca sempre - da qui la scelta della "torta di fragole". Per quanto riguarda gli 8TURN, li penso come una "cipolla". Ho scelto questa parola perché, come una cipolla, più si staccano i suoi strati, più aspetti diversi e accattivanti si scoprono.

HAE MIN : Vorrei descrivermi come un "espresso". Ho scelto "espresso" perché desidero adattarmi bene a qualsiasi situazione, proprio come un caffè espresso che si trasforma in un americano con acqua o in un caffelatte con un po' di latte! Per quanto riguarda gli 8TURN, li vedo come un "caffè". Con diverse opzioni di menu disponibili, se entri e fai un ordine, possiamo mostrare i nostri vari aspetti proprio come quello che puoi ordinare in un bar!

MIN HO : Voglio esprimermi come "cielo"! Il carattere cinese per "MIN" nel mio nome in realtà significa cielo, e anche perché voglio essere una persona dalle infinite possibilità! Voglio essere una persona generosa che ha un grande cuore e comunica con molte persone. Per il gruppo, voglio definire gli 8TURN come un uccello! Ho pensato che sarebbe stato bello diventare un uccello che vola nel cielo, così ho scelto la parola "uccello".

KYUNG MIN : Andrei con "Musica" per descrivermi. È perché non solo ascolto musica frequentemente, ma anche perché voglio essere qualcuno che connette le persone e comunica con gli altri usando la musica come mezzo! Per quanto riguarda gli 8TURN, li vedo come l'universo. Il ragionamento alla base di questa scelta è che la Terra a volte si sente troppo limitata per contenere tutto il nostro potenziale e le nostre aspirazioni.

Un'ultima domanda; chi sono gli 8TURN ora?

KYUNG MIN : Gli 8TURN sono come l'universo. Questo perché non possiamo contenete tutto il nostro potenziale entro i confini della Terra e miriamo a mostrare la nostra variegata gamma di colori.