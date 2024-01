80 anni di Jimmy Page, genio della chitarra: i 7 album fondamentali

Per comprendere fino in fondo chi è Jimmy Page e quanto talento esprima nel suo modo inconfondibile di suonare la chitarra basta guardare con attenzione (su YouTube) It might Get Loud, il documentario diretto da Davis Guggenheim, la storia dell'incontro tra Jimmy Page, The Edge e Jack White che si riuniscono per suonare, confrontarsi e parlare di musica e del loro comune amore per la chitarra elettrica. In particolare c'è una scena straordinaria in cui il chitarrista dei Led Zeppelin che oggi compie 80 anni, mostra ai due colleghi il modo in cui ha ideato e poi suonato il leggendario riff di Kashmir.

Non servono altre parole. Basta soffermarsi sullo sguardo estasiato di The Edge e White quando Jimmy inizia a inondare la stanza con gli accordi travolgenti del classico degli Zep. Page è un artista che ha reinventato la chitarra o meglio che le ha dato un suono e una profondità che solo e soltanto lui riesce ad esprimere. Dal leggendario assolo di Stairway To Heaven ai riff immortali di Whole Lotta Love e Immigrant song. Ma, in generale, tutta la discografia dei Led Zeppelin è pervasa dalla sua incontenibile creatività.

Nato a Heston(Londra) il 9 gennaio 1944, figlio di James Patrick Page e di Patricia Elizabeth Gaffikin, Page ha imbracciato la sua prima chitarra a tredici anni prima di diventare allievo del session man "Big" Jim Sullivan, lo stesso insegnante di Ritchie Blackmore dei Deep Purple.

Per un'immersione totale nell'universo sonoro di Jimmy Page vi consigliamo di riascoltare questi sette album:

Led Zeppelin IV - Led Zeppelin

Houses Of The Holy - Led Zeppelin

Physical Graffiti - Led Zeppelin

Live at The Greek - con I Black Crowes

Outrider - Jimmy Page (il primo album solista)

No Quarter - Plant & Page Unledded

The Firm - The Firm (superband con Paul Rodgers alla voce)