Mahmood s'impossessa dell'account Instagram di RTL102.5

Venerdì accadrà di tutto su RTL 102.5. Andiamo per gradi. Venerdì 15 marzo, a partire dalle ore 9:00, il profilo IG di RTL 102.5 sarà nelle mani di Mahmood. Che, tra l'altro, sarà ospite dalle 15 in "The Flight", sempre sulla prima radiovisione d’Italia, per un grande annuncio. Di cosa si tratta? Per adesso, dal quartier generale di Rtl102.5, non trapela ancora nulla. Cresce l'attesa. Soprattutto per l'annuncio di Mahmood.