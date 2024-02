La nuova eroina del grande schermo è Madame Web

Nel frattempo, in un altro universo...

Gli eroi Marvel continuano a essere protagonisti del grande schermo. Prodotto da Sony, Madame Web - nei cinema italiani da oggi - è l’ultimo capitolo di una lunga serie di spin-off ambientati nel SSU (Sony Spider-Man Universe) che vede Dakota Johnson nei panni della protagonista.

La storia, tutta al femminile, segue le avventure di Cassandra Webb, paramedico di Manhattan, che ha sviluppato il potere di vedere il futuro, e si rende conto di poterlo usare per cambiarlo. Costretta a confrontarsi con rivelazioni sul suo passato, stringe una relazione con tre giovani donne, interpretate da Sydney Sweeney (Euphoria), Celeste O’Connor e Isabela Merced. Unite, le quattro donne scoprono che il loro futuro dipende l’una dall’altra. Del rapporto che lega i personaggi, il produttore ha raccontato: «Era destino si ritrovassero insieme. C’è un momento in cui le loro linee temporali continuano a incrociarsi. Quella confluenza di eventi, in un certo senso, è mistica».

Secondo il regista SJ Clarkson, «Madame Web è diversa da qualsiasi altro supereroe. Uno dei temi del film è che non è necessario essere superuomini per avere dei superpoteri. I poteri della maggior parte dei supereroi derivano dalla forza e dall'agilità. Con Madame Web, invece, è tutta una questione psicologica». «Vive il futuro come se fosse il presente», dice Dakota Johnson del suo personaggio. «È simile al senso di Spidey, ma trasformato al massimo: è davvero vedere e sentire ciò che sta per accadere».

«Essere una Tessitrice significa che può tessere insieme i fili del tempo», prosegue. «Può vedere diverse linee temporali del futuro, come si intrecceranno o meno, a seconda di come si svolgeranno gli eventi. È una capacità molto potente di vedere nel futuro e potenzialmente di influenzarlo».

Rimmel lancia una linea di make up dedicata al film

Rimmel London debutta una linea di cosmetici in edizione limitata con Madame Web. I prodotti iconici del marchio assumono una nuova veste, attraverso un’eclettica gamma di tonalità accuratamente selezionata per rispecchiare la palette cromatica del film, arricchita da un design sorprendente del packaging che si ispira al caratteristico motivo a ragnatela degli spettacolari costumi presenti nel lungometraggio.

Madame Web x Rimmel Scandaleyes Volume On Demand Mascara

Disponibile nelle versioni Black e Waterproof, questo mascara modulabile consente di stratificare il prodotto per adattarlo al proprio stato d'animo, passando da un look naturale a ciglia piene e ben definite. La sua formula uniforme e rivitalizzante assicura un volume senza grumi, perfetto per catturare l'attenzione anche sul grande schermo. Le confezioni audaci sono accesse dal colore rosso (shade Black #001) e blu acceso (Waterproof #003), arricchite dal logo del film e da motivi a ragnatela.

Madame Web x Rimmel Oh My Gloss! Lip Gloss

Per labbra dall'aspetto straordinario, brillanti e tridimensionali, Rimmel presenta Oh My Gloss! Lip Gloss in tre irresistibili tonalità. Questo lucidalabbra ultra-leggero e a lunga durata si stende con facilità sulle labbra, garantendo comfort per l'intera giornata grazie alla sua formula arricchita. Le tonalità disponibili includono il rosa acceso di Purr...Glossy Cat #130, il marrone-rosso di Snog #330 e il trasparente di Crystal Clear #800, perfette per un look da «supereroe sotto mentite spoglie». Le confezioni dal design elegante con tappo nero sono decorate con il distintivo logo di Madame Web e un suggestivo motivo a ragnatela.

Madame Web x Rimmel Super Gel Nail Polish & Top Coat

Le tre affascinanti shade di Super Gel Nail Polish offrono l'opportunità di conferire un tocco distintivo alle tue unghie. Questo smalto ad alta brillantezza, resistente alle scheggiature e a lunga durata, dona l'effetto di una manicure impeccabile simile a quella con il gel, ma con la praticità di una facile applicazione e rimozione, senza necessità di luce UV. Basta stendere uno o due strati, attendere l'asciugatura delle unghie e poi applicare il Top Coat #001 per attivare la polimerizzazione. Per un look fresco in ogni occasione, la delicata tonalità pastello di Grape Sorbet #023 è l'opzione ideale, mentre per chi cerca un look audace da supereroe, il fucsia brillante di Rock n’ Roll #042 è la scelta perfetta. In alternativa, per un'impressione più malvagia, la tonalità Dark Berry di Venus #043 è la soluzione più intrigante.