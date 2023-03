Festa della donna, ecco come festeggiarla

L’8 marzo si celebra la Giornata internazionale dei diritti della donna. Molto più di una semplice festa, questa giornata nasce con l’intento di ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche del sesso femminile, ma anche come monito contro le discriminazioni e le violenze che anche oggi le donne sono costrette a subire, in ogni parte del mondo.

Esistono varie storie - o forse sarebbe meglio dire leggende - in merito alla scelta dell’8 marzo per celebrare la figura della donna. La più nota è quella che rimanda all’otto marzo 1908, quando le operaie dell’industria tessile Cotton di New York rimasero uccidere in un incendio. Secondo un'altra leggenda, la Giornata internazionale della donna sarebbe invece nata per ricordare la dura repressione di una manifestazione sindacale di operaie tessili organizzata sempre a New York nel 1857.

Simbolo della celebrazione in Italia è la mimosa, scelta perché un fiore povero e facile da reperire che fiorisce proprio nei primi giorni di marzo. Negli anni, le iniziative per celebrare la donna sono sempre più numerose, così come i brand che rilasciano prodotti ad hoc per l’occasione.





Cinque modi per trascorrere la Festa della donna Qualche giorno di relax tra amiche La lussuosa spa del Carlton Hotel di St. Moritz, estesa su tre piani con un’ampia area sauna, cabine per i trattamenti individuali, palestra, piscina coperta e scoperta e una speciale suite privata, è da sempre la punta di diamante dell’hotel. In occasione della Festa della donna, l’hotel offre un’esperienza unica e indimenticabile da condividere con un’anima. La spa del Carlton apre le porte a un’elegante suite privata con vasca idromassaggio, sauna, doccia multifunzione e zona relax, tutto ad uso esclusivo. Tra champagne, frutta fresca e sushi, sarà possibile provare il programma esclusivo «Moving Mountains», creato grazie all’esperienza e alla passione del Dr. Götz Bechtolsheimer con un team di esperti, per promuovere la vitalità, la riconnessione con la natura e celebrare la gioia. Un programma ispirato alle montagne svizzere, che offre percorsi personalizzabili in base alle richieste e alle necessità di ogni ospite e ruota attorno a cinque pilastri: muoversi, giocare, nutrirsi, riposare, dare. Dai trattamenti viso ai massaggi olistici, per un’armonia completa di corpo, mente e anima: tra questi c’è lo straordinario Good Vibrations Sound & Energy Massage, un massaggio che sfrutta le vibrazioni sonore delle campane tibetane, ideali per favorire un profondo rilassamento in tutte le aree del corpo.

Il balsamo detergente in edizione limitata di Elemis al profumo di mimosa e il bouquet «Sincera» di Interflora