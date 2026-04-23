Cocktail ispirati alle frequenze sonore: il listening bar hi-fi alpino dove la musica si «beve»

In molti listening bar, la musica fa semplicemente da sfondo, senza essere veramente protagonista. Non al B-Side Alpine Hi-Fi Listening Bar, però, dove i brani occupano la stanza, la definiscono, la popolano. Dal 5 dicembre 2025, è nato qualcosa di inedito nel panorama internazionale: il primo bar cal mondo con un design hi-fi pensato specificamente per il contesto alpino.

Non si tratta di un locale tematico, né di un esperimento concettuale fine a se stesso. B-Side nasce a La Villa (nel cuore dell’Alto Adige) da un’intuizione ben precisa: portare nelle Dolomiti la cultura di un ascolto appassionato e consapevole, quella che ha radici nei jazz kissa giapponesi degli anni Cinquanta e che oggi anima alcuni dei bar più interessanti di Londra, Tokyo e New York. Con un elemento aggiuntivo: l’interpretazione di questa sensibilità attraverso la materia, il ritmo e l’identità di un territorio alpino.

L’architettura del suono

Il sistema audio è una specie di abito su misura. È stato infatti sviluppato in collaborazione con New Fidelity e resør electronics, calibrato accuratamente per restituire profondità, chiarezza e presenza sonora senza mai sovrastare la conversazione. Le frequenze riempiono la sala in modo uniforme, senza picchi né angoli morti. E la musica si percepisce con la stessa qualità da ogni punto dello spazio.

Una scelta che ha condizionato anche il progetto architettonico, curato dall’interior designer Andrea Guarino diBCOME.Studio. Layout, imbottiture, materiali fonoassorbenti: tutto è stato pensato perché la sala non contenga semplicemente l’impianto, ma ne faccia proprio parte. Il banco del selezionatore musicale, poi, non è isolato in un angolo, ma integrato al centro della sala, dentro il tessuto sociale del bar.

Il menù dei cocktail basato sulle frequenze

Ma il vero cuore dell’esperienza è il Frequency Menu: un programma di miscelazione costruito attorno alle frequenze sonore espresse in Hertz. Ogni cocktail traduce nel bicchiere le qualità sensoriali di una frequenza specifica, che può evocare profondità, tensione o luminosità. Accanto a ogni drink, un QR code permette di ascoltare la vibrazione che lo ha ispirato e di scoprire come si manifesta nella musica.

L’identità visiva del menu è stata sviluppata dall’artista audiovisivo britannico KLSR, che lavora all’intersezione tra suono e immagine attraverso processi generativi in tempo reale. Il risultato è un oggetto coerente con la filosofia del bar: il suono diventa forma, colore, esperienza da gustare.

Il design alpino inedito

B-Side evita deliberatamente i codici più prevedibili dell’estetica di montagna. Ad esempio, non vi sono trofei di caccia alle pareti. Il design prevede pietra dolomitica, superfici naturali, materiali selezionati da fornitori a pochi chilometri dal bar: tutto rimanda al territorio senza tuttavia imitarlo. Come spiega la managing owner Emanuela Pezzei, «l’Alta Badia ha un ritmo naturale che invita a rallentare», e B-Side è nato per rispettare quel ritmo, traducendolo in qualcosa di contemporaneo.

L’approccio con cui il progetto è realizzato si chiama natural comfort: non uno stile imposto allo spazio, quanto piuttosto una sensazione. Quella di entrare in un luogo dove tutto è coerente, calibrato, in sintonia con il paesaggio oltre le vetrate.