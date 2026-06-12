La dittatura dello schermo unico: scenari e rischi della fusione Paramount – Warner (111 miliardi)

Nel grande teatro dell’industria culturale globale, dove una volta si combatteva per uno studio tv, oggi si gioca una partita molto più ambiziosa: il controllo dell’immaginario globale. Come spesso accade nelle stagioni di passaggio del capitalismo americano, i numeri sono enormi, i protagonisti sono pochi e le conseguenze potenzialmente coinvolgono tutto il mondo.

L’ultima mossa arriva da un’operazione che, sulla carta, somiglia a una delle tante fusioni “che cambiano tutto”: Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery verso un matrimonio industriale da 111 miliardi di dollari, debiti inclusi. Un colosso che non si limita a crescere: si allunga, si espande, si sovrappone a più livelli della catena mediatica. Cinema, serie tv, informazione, libri, sport, streaming. Tutto insieme. Tutto connesso. E quando tutto è intrecciato, la domanda non è più “quanto vale?”, ma “chi controlla?”. Perché il sogno è quello dell’integrazione totale. L’occhio del Grande fratello.

La dittatura dello schermo unico derivata dalla fusione Paramount Warner

La narrazione ufficiale, ovviamente, parla d’altro. Parla di sinergie. Parla di efficienze. Parla di economie di scala. Ma il linguaggio vero, quello del mercato, è più diretto: integrazione verticale dei profili culturali. Un’unica filiera che parte dall’idea, passa per la produzione, arriva alla distribuzione e finisce nella monetizzazione globale: cinema, piattaforme, videogiochi, merchandising, parchi a tema. La platea potenziale è planetaria, senza confini geografici, senza distinzione di lingue (ci sono le traduzioni e i doppiaggi, volendo pure quelli automatici dell’Ia), senza barriere pubblicitarie. La complessità sbriciolata nel pensiero unico che nasce in California, fra Hollywood e la Silicon Valley.

In questo schema, il contenuto non è più un prodotto: è una miniera. E ogni proprietà intellettuale diventa un asset da spremere fino all’ultima derivazione possibile. Il modello non è nuovo, ed è quello della Walt Disney: trasformare una storia in un universo, e un universo in una machine economica permanente. La differenza è che oggi la scala è più ampia, la competizione più feroce e la sopravvivenza meno garantita. Per capire questa corsa alla concentrazione bisogna tornare indietro di qualche anno, quando la Mecca del cinema ha deciso di inseguire Netflix. L’idea era semplice, se il futuro è lo streaming, allora tutti devono diventare streaming. Il risultato è stato meno romantico, con costi esplosi, margini compressi, abbonati instabili e una verità difficile da digerire: non tutte le piattaforme possono vincere.

Così il sistema sta facendo marcia indietro. O meglio: sta andando avanti, ma con un vestito diverso. Meno frammentazione, più verticalità. Meno esperimenti, più franchise. E, soprattutto, più controllo diretto sulle proprietà intellettuali. Non a caso, in questo scenario si torna a guardare ai libri, ai romanzi, alle storie “già pronte”. Perché un bestseller costa meno da acquisire che da inventare e – qui sta la magia della replicazione – può essere trasformato in serie, film, videogiochi e prodotti collaterali. La creatività, in questo schema, è sempre più una voce di bilancio.

L’Asse Finanziario e la Nuova Geopolitica dell’Intrattenimento

A guidare la maxi-operazione è David Ellison, figlio di Larry, uno dei fondatori di Oracle, gigante del cloud computing e dei programmi aziendali. David è una figura centrale della nuova stagione dei media americani, con una rete di relazioni che, grazie anche al retaggio familiare, incrocia gli studios vecchio stile e le startup di Seattle, politica e finanza globale. Intorno alla fusione epica, secondo ricostruzioni del Wall Street Journal, si muovono capitali pesanti: circa 24 miliardi di dollari provenienti dai fondi sovrani del Golfo (ma ci sono voci anche sui cinesi di Tencent). Il Public investment fund saudita, il fondo del Qatar e capitali degli Emirati Arabi Uniti entrano come attori non marginali, ma strutturali. Non è solo finanza: è geopolitica attraverso la cultura.

E qui il quadro si fa più delicato. Perché quando l’intrattenimento globale si intreccia con capitali statali, la questione non è più soltanto industriale. È anche narrativa. Chi finanzia, inevitabilmente, influenza. Perché ovviamente tutta l’operazione ha un cuore politico. Perché la fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery non è solo una somma di cataloghi. Sono album di famiglia dell’immaginario collettivo: da Warner Bros. Discovery arrivano asset come Hbo (Trono di spade, Sopranos, The Last of Us), Cnn, DC Comics e l’universo Harry Potter; da Paramount arrivano Cbs (e la sua rete di 28 stazioni tv locali), l’immenso catalogo dei grandi film prodotti dalla casa cinematografica (dal Padrino a Titanic, da Forrest Gump a Indiana Jones) e un sistema distributivo globale.

Insomma, il nuovo gruppo controllerà una porzione significativa dell’immaginario contemporaneo. Non solo intrattenimento, ma anche informazione e libri. E questo è il punto che più agita regolatori e legislatori. Quando la Cnn e Cbs News finiscono nello stesso perimetro industriale, il tema non è più la concorrenza tra piattaforme, ma la concorrenza tra narrazioni. Negli Stati Uniti, il dipartimento di Giustizia e diverse Procure statali osservano l’operazione con crescente inquietudine. Alcuni senatori hanno scritto una lettera preoccupata alla Commissione federale per le comunicazioni. Il nodo è evidente: la possibile convergenza tra news e intrattenimento sotto un’unica proprietà editoriale, oltre che l’ingresso di soldi di governi che i giornalisti ostili li eliminano…

Le Ricadute sul Mercato: Consumatori, Lavoro Creativo e Sale

Sul piano economico, i timori sono più concreti e meno filosofici. La fusione tra piattaforme streaming come Paramount+ e Max potrebbe ridurre la concorrenza diretta, con effetti sui prezzi e sui pacchetti offerti agli abbonati. Alcune cause antitrust già depositate negli Stati Uniti parlano apertamente di danno ai consumatori: meno scelta, più costi, maggiore dipendenza da un unico ecosistema.

C’è poi un tema meno visibile ma altrettanto rilevante: il mercato del lavoro creativo. Con meno grandi studios indipendenti, sceneggiatori, registi e attori rischiano un potere contrattuale ridotto. È la logica degli oligopoli: molto lavoratori ma un solo grande datore di lavoro. Hollywood, insomma, potrebbe diventare più efficiente, ma anche più rigida e selettiva. Troverà uno stipendio solo chi sarà capace di declinare bene l’impostazione culturale della proprietà.

Dall’altra parte dell’Atlantico, la Commissione europea osserva con un’attenzione che non concede sconti. Il timore non è solo la dimensione del conglomerato, ma il ruolo dei capitali esteri e il possibile impatto sul mercato delle idee. Il tema dei sussidi esteri è particolarmente sensibile: la presenza di fondi sovrani del Golfo con quote rilevanti non di controllo solleva interrogativi sulla distorsione della concorrenza.

E poi c’è il fronte delle sale cinematografiche, che temono una stretta sulle finestre di distribuzione. Significa film che stanno meno tempo in sala e passano più velocemente sulle piattaforme. Con effetti diretti su un settore già fragile.

Alla fine, la direzione è abbastanza chiara. Non si tratta di un “Grande fratello” come quello immaginato da George Orwell, ma di qualcosa di più sottile e moderno: un ecosistema integrato dove produzione, distribuzione e consumo delle storie vivono nello stesso recinto industriale. Un sistema in cui lo spettatore non cambia piattaforma: cambia solo porta d’ingresso allo stesso edificio. È qui che si forma l’unico spazio di libertà frutto del conflitto tra realtà economica ed ideologica: un sistema così efficiente può anche essere fragile. Perché quando tutto è concentrato, un solo errore strategico, un solo cambio di gusto del pubblico, o una sola stretta regolatoria possono diventare fatali. Il paradosso è servito: per ridurre il rischio competitivo, si sta costruendo un gigante che aumenta il rischio sistemico. Nel capitalismo dei media, come nella finanza, la dimensione non è mai solo una forza. È anche una responsabilità. O almeno così dovrebbe essere.