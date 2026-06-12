Lo stesso abito, 27 anni dopo. Elizabeth Hurley dimostra che lo stile non ha età.

In un momento storico in cui l’età femminile viene ancora spesso raccontata come un limite da superare o da nascondere, Elizabeth Hurley sceglie una strada diversa. Non rincorre il passato, lo indossa. A dimostrarlo è lo scatto condiviso dall’attrice e modella britannica sui social, dove appare con lo stesso abito Versace sfoggiato al Met Gala del 1999.

Il modello è uno di quelli che raccontano perfettamente l’estetica glamour della fine degli anni Novanta. Realizzato in satin nero, presenta una profonda scollatura halter, uno spacco laterale che slancia la silhouette e un ricamo gioiello nei toni del rosa e dell’arancio applicato al centro del corpetto. Un abito sensuale ma sofisticato, capace di apparire sorprendentemente attuale anche a distanza di quasi tre decenni.

«Viva Versace! Per l’avventura di questo weekend in India ho scavato nel mio archivio e riportato alla luce uno dei miei pezzi preferiti, che avevo indossato l’ultima volta al Met Gala del 1999», ha scritto Hurley nel post. «Sono passati 27 anni, ma certi amori non svaniscono mai».

Il gesto va oltre la semplice nostalgia. In un’epoca dominata dalla ricerca costante della novità, dal consumo rapidissimo delle tendenze e dai guardaroba che si rinnovano stagione dopo stagione, recuperare un abito custodito per quasi trent’anni assume il valore di una dichiarazione di stile.

A colpire, però, non è soltanto l’abito. È la naturalezza con cui Elizabeth Hurley continua a interpretarlo. Lo stesso vestito che nel 1999 incarnava il glamour di una star internazionale oggi racconta qualcosa di diverso: la sicurezza di una donna che non sente il bisogno di prendere le distanze dal proprio passato, ma che può permettersi di indossarlo ancora una volta e farlo sembrare perfettamente contemporaneo.