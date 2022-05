The Rescue, il film sul salvataggio nella grotta thailandese di Tham Luang - Video

I dodici ragazzini e il loro allenatore di calcio rimasti intrappolati nella grotta thailandese di Tham Luang nell’estate del 2018 hanno tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso. Bloccati sotto terra dopo l’alluvione provocata dalle forti piogge monsoniche, sono stati la molla di un’incredibile e rischiosa missione di salvataggio che ora viene raccontata nel film The Rescue – In trappola negli abissi dei registi americani moglie e marito Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, nelle sale italiane con Wanted Cinema il 16, 17 e 18 maggio.

Già autori di Meru, doc sull’arrampicata, e vincitori del premio Oscar al miglior documentario nel 2019 con Free Solo, ritratto intimo e spietato dello scalatore Alex Honnold, E. Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin ripercorrono passo dopo passo gli sforzi dei Navy SEAL thailandesi e delle US Special Forces, con interviste esclusive e tanto materiale inedito, facendo luce sul mondo ad alto rischio delle immersioni in grotta e mettendo in risalto l'umanità condivisa della comunità internazionale che si è unita per salvare i ragazzi, tutti riportati in superficie dopo ben 17 giorni nelle viscere della terra.

«Tutte queste storie riguardano il superamento di difficoltà insormontabili, presentano eroi inaspettati e invitano il pubblico in mondi specifici in modo profondo e autentico», dicono i due registi parlando dei loro lavori. «In The Rescue, il mondo è quello delle immersioni in grotta. Le immersioni in grotta sono molto pericolose e molto difficili. Allora perché gli speleosub lo fanno? Qual è la loro motivazione, esperienza e ispirazione? Come scalatore, Jimmy sa quanto sia vitale che ogni minimo dettaglio sia giusto. I nostri film sono definiti da questo livello di precisione».

L’operazione di salvataggio in Thailandia costò la vita a un soccorritore, Saman Kunan, un ex Navy SEAL Thai. Presto sarà raccontata anche da un film di finzione, l’atteso Thirteen Lives di Ron Howard con Colin Farrell, Tom Bateman, Joel Edgerton e Viggo Mortensen.

Nella tradizione dei loro precedenti film, Vasarhelyi e Chin documentano un'impresa fisica profondamente audace, raccontando i dettagli di un salvataggio apparentemente impossibile. «Non solo è una storia incredibile in sé, ma mette davvero in evidenza il meglio delle persone e la moralità assoluta che definisce gli esseri umani», precisa Elizabeth Chai Vasarhelyi. «E la storia è diventata più toccante a causa della discordia politica nel mondo e della pandemia».

In questo video in esclusiva un estratto del film documentario The Rescue: