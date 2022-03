Volevo fare la rockstar 2: la nuova stagione della serie con Battiston e la Bellè

Sono passati due anni e tutti sembrano aver dato una svolta alla propria vita: tutti tranne Olivia, che si sente bloccata. Per questo decide di farsi coraggio e di chiedere a Francesco di ufficializzare la loro relazione ma non sa che l’uomo ha iniziato a frequentare un'altra donna. Comincia con un piccolo colpo di scena Volevo fare la rockstar 2, la nuova stagione della serie di Rai2 con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston, che racconta la storia di Olivia - una madre single che si barcamena tra mille lavori- , della sua famiglia e dei suoi amici, che vivono in un piccolo paesino (immaginario) del Friuli Venezia Giulia. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla fiction diretta da Matteo Oleotto e sulla prima puntata, in onda mercoledì 23 marzo.

Volevo fare la rockstar, tutto sulla seconda stagione della serie di Rai2

Sono passati quasi due anni da quando Francesco (Giuseppe Battiston), il proprietario del supermercato, è partito. Olivia Mazzuccato (Valentina Bellè), madre single che si barcamena tra mille lavori ed il rapporto non idilliaco con la madre Nadia (Emanuela Grimalda), si è innamorata di lui ma le tempistiche non sembrano essere a loro favore. In più c'è un dettaglio che cambierà tutti i piani della protagonista. Come se non bastasse, c’è il problema di Vittorio (Ernesto D'Argenio), che prima ha rubato una canzone e poi ha frodato anche al fisco inglese, finendo in galera e coi beni sequestrati prima che Olivia potesse chiedergli un risarcimento. Ma ci sono poi i cambiamenti positivi, come quello di Nice (Angela Finocchiaro), che da arpia "divora-proletari" di trasforma in dolcissima nonnina: senza i suoi “aiutini”, Olivia non saprebbe come mantenere le due figlie, Emma (Caterina Baccicchetto) e Viola (Viola Mestriner) che nel frattempo sono diventate adolescenti e danno del filo da torcere alla madre.

Le curiosità della fiction con Bellè e Battiston

Il cast di Volevo Fare la Rockstar è stato confermato in blocco nella seconda stagione. La location della fiction - ispirata all'omonimo blog di Valentina Santandrea, che racconta la sua esperienza di madre single - sono sempre Gorizia, Cormons e la Slovenia: il quartiere di Piedimonte del Calvario di Gorizia è stato scelto per allestire il set dell’immaginario paese di Caselonghe. Prodotta da Rai Fiction con Pepito Produzioni, la serie è scritta da Alessandro Sermoneta, Giacomo Bisanti, Matteo Visconti e Claudia De Angelis.

Volevo fare la rockstar 2, le anticipazioni della prima puntata

Dopo due anni Olivia, che si sente bloccata, decide di farsi coraggio e di chiedere a Francesco di ufficializzare la loro relazione, ma non sa che l’uomo ha in realtà iniziato a frequentare Silvia (Anna Ferzetti). Le sue figlie, soprannominate le Brulle, sono preadolescenti e creano non pochi grattacapi a nonna Nice, sempre più vicina a loro. Mentre Eros (Riccardo Maria Manera) ha iniziato una relazione con l’artista Fabio (Francesco Di Raimondo), Olivia vuole iscriversi ad una scuola serale: non sa però che la sua insegnante sarà proprio la fidanzata di Francesco. Nonostante tutto, la ragazza stringe i denti e continua a frequentare i corsi serali, mentre le gemelle evadono dalla punizione della madre e vanno da Nice. Nonostante le interferenze di Antonio (Fabrizio Morganti) prosegue l’idillio tra Eros e Fabio e per finire, come se non bastasse, Francesco si mette in pericolo.