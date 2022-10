Da una parte la scomparsa di una giovane donna ucraina, dall'altra l'attrazione sempre più evidente per l'affascinante collega, Alessandra Persiano: tra lavoro e affari di cuore, le cose per Malinconico le cose si complicano. Comincia così la seconda puntata di Vincenzo Malinconico-Avvocato d'insuccesso, la serie di Rai1 con Massimiliano Gallo, Michele Placido e Denise Capezza ispirata ai romanzi di Diego De Silva, che la scorsa settimana ha debuttato con ottimi ascolti. Il segreto del successo? L'ottimo cast - Gallo, la Saponangelo e Placido sono tre pezzi da novanta - e una scrittura perfetta. Ecco cos'accadrà nei due nuovi episodi in onda giovedì 27 ottobre.

Vincenzo Malinconico, le anticipazioni della seconda puntata

Vincenzo Malinconico (Massimiliano Gallo) va in commissariato insieme a Giustino, suo vicino di casa, il quale è preoccupato perché sua moglie, la giovane ucraina Lulla, sembra essere scomparsa. Quando il commissario nota un taglio sulla mano dell'uomo comincia ad avere dei sospetti su di lui, così parte una perquisizione nel suo appartamento dove vengono trovate anche macchie di sangue, ma Giustino si dichiara innocente. Malinconico comincia ad indagare sulla donna e con l'aiuto di suo figlio rintraccia Ante, fratello di Lulla, scoprendo che lei gli consegnava del denaro rubato a Giustino. Ma la vicenda è ancora più complicata di quanto sembra.

Malinconico sempre più attratto dall'avvocatessa Persiano

Nel secondo episodio della serata, dal titolo I frigoriferi degli uomini soli, Malinconico è alle prese con i problemi di cuore tra l'avvocatessa Alessandra Persiano (Denise Capezza) e la presenza dell'ex moglie Nives (Teresa Saponangelo), e nel frattempo continua ad indagare sulla morte della giovane Brooke. Decide così di andare a casa di quello che era il fidanzato della ragazza, Dylan ma di quest'ultimo non si hanno più notizie e così Vincenzo fa la conoscenza di Yvonne, la sorella del ragazzo, che lo mette a conoscenza di alcune bravate compiute dal fratello. Malinconico si rende conto che il rapporto tra i due fidanzatini era movimentato: ma può essere stato davvero Dylan ad aver ucciso Brooke?