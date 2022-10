Ironico, leggero, sgangherato filosofo e soprattutto avvocato semi-disoccupato con un portafoglio di clienti decisamente leggero e con poche vittorie a suo favore. È un po' tutto e il contrario di tuttoVincenzo Malinconico-Avvocato d'insuccesso, l'iconico personaggio nato dalla penna di Diego De Silva che sbarca in tv con il volto e le fattezze del talentuoso Massimiliano Gallo, protagonista della serie di Rai1 in quattro serate diretta da Alessandro Angelini. Rassegnato all’ozio delle giornate tutte uguali, Malinconico viene chiamato d’ufficio a difendere un "macellaio di camorra" su cui pende l’accusa di fare a pezzi cadaveri scomodi e a quel punto la sua vita cambia radicalmente. Ecco cos'accadrà nella prima puntata della fiction, in onda giovedì 20 ottobre.

Vincenzo Malinconico, le anticipazioni della prima puntata

L’avvocato Vincenzo Malinconico (Massimiliano Gallo), modesto civilista dalla complicata vita sentimentale, viene nominato d’ufficio per assumere la difesa di Domenico Fantasia in arte Mimmo ‘o Burzone, accusato di essere un becchino di camorra. Intenerito dalla figlia di lui, Brooke, che gli ricorda tanto la sua Alagia (Chiara Celotto), Vincenzo accetta di difendere il camorrista, e in aula, incrocia Alessandra Persiano (Denise Capezza): l’avvocatessa più corteggiata del tribunale, si mostra attratta dalla sua goffa timidezza e, con suo grande stupore, gli lascia il numero di telefono. E lui accetta visto che il suo precariato professionale di Vincenzo va di pari passo con quello privato: Nives (Teresa Saponangelo), la sua ex moglie nonché affermata psicologa, lo ha lasciato da tempo per sposare un architetto.

Un nuovo caso per Malinconico e un misterioso omicidio

Malinconico ottiene dal Gip la scarcerazione di Burzone ma c’è qualcosa che non lo convince. Brooke, innamoratissima del violento Dylan, confida con una certa felicità a Malinconico che il ragazzo, dopo essere sparito per qualche giorno, si è finalmente rifatto vivo e vuole fare pace con lei. Presto, i dubbi di Malinconico si rivelano fondati: Burzone viene riarrestato in flagranza di smistamento di cadaveri e la scarcerazione era solo il frutto di una strategia dei magistrati per prenderlo con le mani nel sacco. Vincenzo non fa in tempo a metabolizzare il fallimento, che viene raggiunto dalla tragica notizia dell’omicidio di Brooke: una notte la donna viene trovata assassinata senza un apparente motivo.