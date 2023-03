Manuela, Vincenzo, Carolina, Huber e gli altri protagonisti di Un passo dal cielo 7 sono tornati. E con loro tutte le storie, le indagini e i personaggi della serie di Rai1 ambientata tra le Dolomiti (e da quest'anno anche tra le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene) che riparte con tante conferme e molte novità: dopo l'addio di Daniele Liotti, al centro delle vicende ci saranno Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, nei panni della poliziotta e del commissario di San Vito, due fratelli che più diversi non si può. Ma non mancheranno le sorprese e tre new entry, tutte maschili, destinate a cambiare gli equilibri delle trame. Ecco cos'accadrà nella prima puntata, in onda giovedì 30 marzo, che vede Joe Bastianich in veste di guest star.

Un passo dal cielo 7, le anticipazioni della prima puntata

Manuela Nappi (Giusy Buscemi) torna a San Vito per scoprire cosa si cela dietro la morte della sua amica Roberta, moglie di Gregorio Masiero (Leonardo Pazzagli), uno scultore locale. Appena arrivata, si trova coinvolta in un’indagine con suo fratello Vincenzo (Enrico Ianniello), durante la quale conosce Nathan (Marco Rossetti), un uomo misterioso e selvaggio che vive nella foresta, che in paese tutti chiamano "l’uomo degli orsi" perché da bambino è stato ritrovato nella foresta, solo. A quanto si dice, sembra sia stata un’orsa a curarsi di lui e a crescerlo.

Carolina e l'offerta imperdibile di Joe Bastianich (quello vero)

A tenere sotto scacco la valle è Luciano Paron (Giorgio Marchesi), il potente e temuto allevatore della valle, proprietario di una delle più grandi mandrie di bovini del Veneto: presto anche Manuela comincia a interessarsi a lui, quando intuisce che Paron potrebbe essere coinvolto in un’importante indagine. Intanto, Vincenzo è diviso tra una sorella che fatica a riconoscere e una Carolina (Serena Iansiti) imprenditrice che riceve un’offerta professionale inaspettata ed imperdibile da Joe Bastianich (il guest star della prima serata).