Una barca, un viaggio, dodici passeggeri: quando la Arianna salpa dal porto di Genova, tutti festeggiano la traversata dedicata alla figlia di Armando Leone, l'armatore degli omonimi cantieri. Ma non sanno che quel viaggio sta per trasformarsi in un dramma. Comincia così Sopravvissuti, la serie di Rai1 con Lino Guanciale e Barbora Bobulova, una co-produzone che vede Rai Fiction alleata con France Télévisions (Francia) e ZDF (Germania), una storia piena di misteri e di colpi di scena: dopo pochi giorni di navigazione, l’imbarcazione scompare infatti dai radar e quando le ricerche sembrano ormai inutili, un anno dopo un gruppo di sopravvissuti viene ritrovato. Scconvolti e prostrati dalla fame e dalla sete ma ancora vivi, sembrano nascondere un mistero. Ecco cos'accadrà nella prima puntata, in onda lunedì 3 ottobre.

Sopravvissuti, le anticipazioni della prima puntata

Quando l’Arianna sta per salpare sulla banchina del porto di Genova a salutare Luca Giuliani (Lino Guanciale) ci sono la moglie Sylvie (Stéfi Celma) con le figlie Maia e Camilla. Anita Clementi (Pia Lanciotti), poliziotta della squadra mobile, accompagna il figlio Gabriele (Alessio Vassallo) e la nuora Marta (Camilla Seminofaro). Stefano (Fausto Maria Sciaparra) aspetta il fratello Lorenzo (Giacomo Giorgio) che si deve imbarcare ma, come al solito, è in ritardo. L’attrice Giulia Morena (Barbora Bobulova), con il marito Frank (Florian Fitz) e il figlio Nino (Luca Castellano), è madrina dell’impresa. Tano Russo (Vincenzo Ferrera) è solo perché la moglie Paola (Raffaella Rea) è ancora emotivamente troppo provata per imbarcarsi mentre Emanuele Mayer (Nello Mascia) saluta la partenza dei due figli Matteo (Domenico Luca) e Lara (Desiree Popper). Léa, la giovane compagna di Armando, è l'unica ospite inattesa. Nessuno può immaginare il disastroso esito di quella traversata.

Che segreto nascondono i sopravvissuti?

Un anno dopo la scomparsa dell’imbarcazione a causa di una violenta tempesta, quando le probabilità di ritrovare l’Arianna con il suo equipaggio sembrano sfumate, arriva la notizia del ritrovamento del relitto con sei superstiti a bordo, di cui ancora non si conosce l’identità. I superstiti sono tormentati da misteriosi fantasmi e nascondono un segreto: quale? Cosa è successo davvero su quella barca? I naufraghi cercano di tornare alle loro vite, ma è difficile perché tutto è cambiato: Luca deve ricostruire il suo rapporto con Sylvie e le figlie mentre Marta soffre le attenzioni di Anita, addolorata dalla morte di Gabriele e tormentata dal suo ricordo. Per Léa invece è difficile ripartire senza Armando, mentre Nino è afflitto dal senso di colpa per la morte dei genitori, Tano non riesce a riprendere contatto con la realtà e Paola cerca in tutti i modi di riportarlo a sé. Quando Anita assiste agli interrogatori di rito del magistrato, si accorge che i sopravvissuti sembrano recitare un copione, un racconto concordato e non si darà pace fino a quando non avrà scoperto cosa è successo veramente al figlio su quella barca.