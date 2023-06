Sophie Cross-Verità nascoste: tutto sulla nuova serie thriller di Rai1

Sophie Cross è una mamma felice e un'avvocato di successo la cui vita cambia improvvisamente, in un attimo. Un giorno, suo figlio Arthur sparisce misteriosamente e senza lasciare traccia di alcun indizio. Sophie e il marito cercano la verità per anni ma visto che niente sembra emergere, la donna decide di arruolarsi in polizia. Incrocia le sfumature del giallo a quelle del thriller psicologico Sophie Cross - Verità nascoste, la nuova serie tv di Rai1 in onda il martedì sera, una produzione franco-belga-tedesca, che dopo aver riscosso un discreto successo in diversi paesi europei è sbarcata anche in Rai. Ecco la trama e le anticipazioni delle puntate.

Sophie Cross-Verità nascoste, tutto sulla nuova serie di Rai1

Sophie Cross - interpretata dall'attrice francese Alexia Barlier - è un avvocato di successo, mentre il marito Thomas (Thomas Jouannet) è un commissario di polizia. La coppia ha un figlio di cinque anni Arthur (Martin Verso): un giorno, mentre si trovano su una magnifica spiaggia del Mare del Nord, il piccolo scompare senza lasciare tracce mentre Sophie è al telefono. Apparentemente ha i contorni di un rapimento inspiegabile, per altro molto strano visto che manca persino la richiesta di riscatto. Sophie Cross - Verità nascoste è una fiction in tre puntate con la regia di Frank Van Mechelen.

Sophie Cross-Verità nascoste, le anticipazioni della prima puntata

Mentre il bambino gioca con l’aquilone in prossimità della casa di famiglia, la mamma si distrae per pochi secondi e Arthur scompare nel nulla tra le dune. Le ricerche effettuate nella zona sembrano non produrre risultati tanto che qualche tempo l'inchiesta viene archiviata e la polizia decide di interrompe le indagini. Questo però non ferma Thomas e Sophie, disposti a tutto pur di ritrovare il loro amato figlio: ecco perché la donna decide di abbandonare la carriera da avvocato e si reinventa poliziotta. Ma per lei non sarà facile entrare in una squadra in cui sarà vista da tutti come “la moglie del capo”.

Sophie Cross-Verità nascoste, le anticipazioni della seconda puntata

Entrata in polizia con la speranza di ritrovare il figlio scomparso, Sophie riceve l’incarico di indagare sull’omicidio di un professore, avvenuto dopo una riunione scolastica. Il docente aveva abbandonato la famiglia per andare a vivere insieme a una sua ex allieva ma troppe cose non tornano. Nel frattempo, Sophie riesce a risalire al mittente del misterioso messaggio con la foto del figlio scomparso: la neo poliziotta ha infatti ricevuto una e-mail con una foto di Arthur in allegato, un indizio che forse è ancora vivo. Dopo una lunga ricerca, fatta senza avvertire il marito - che sembra non credere molto nelle sue supposizioni - Sophie alla fine scopre chi gli ha mandato quel messaggio.