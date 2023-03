Scudieri non si dà per vinto: il brillante Vice Questore in forza alla Mobile di Napoli le prova tutte per stanare la "banda della lancia termica" ma proprio quando sta per catturare il basista, i malviventi riescono ancora una volta a batterli sul tempo. Come hanno fatto? È ad alto tasso di colpi di scena la terza puntata di Resta con me, la serie di Rai 1 con Francesco Arca e Laura Adriani, ideata da Maurizio De Giovanni, il classico poliziesco in cui si mescola i toni del family la commedia e il racconto sociale. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda domenica 5 marzo.

Resta con me, le anticipazioni della terza puntata

Una donna disperata minaccia di gettarsi dal tetto del Tribunale dei minori davanti agli occhi di Paola (Laura Adriani). Grazie al coraggio di Linda (Chiara Celotto), Alessandro Scudieri (Francesco Arca) e i colleghi riescono a calmarla e portarla in salvo. Quella notte Alessandro e Paola, complici nella gestione del caso, si riavvicinano al punto da ritrovare l'intimità perduta ma Paola se ne pente un attimo dopo, capendo di non essere ancora pronta a perdonarlo e a ricominciare.

Scudieri a caccia della banda della "lancia termica"

Nel frattempo, al porto, viene rubata una bisarca carica di veicoli e nel video di sicurezza: tra i rapinatori ad Alessandro sembra di riconoscere la donna misteriosa vista al ristorante durante la sparatoria che ha sancito anche la rottura tra lui e Paola. Certo del coinvolgimento della “banda della lancia termica” nel colpo al porto, Scudieri dà la caccia al basista, sancendo la collaborazione nelle indagini fra l'Unità di intervento speciale e la sua vecchia squadra, ma la banda riesce sempre a batterli sul tempo. Come ha fatto?