Al Vice Questore in forza alla Mobile di Napoli Alessandro Scudieri servirà tutta la sua abilità per riuscire a far luce sui tanti misteri che ruotano attorno alla "banda della lancia termina" e soprattutto per riprendersi in mano la propria vita. Tutto è in alto mare. Almeno per ora. Comincia così la sesta puntata di Resta con me, la serie di Rai1 con Francesco Arca, Laura Adriani, Antonio Milo e Maria Pia Calzone, ideata dallo scrittore Maurizio De Giovanni: ce la farà Scudieri a riavvicinarsi alla moglie Paola? Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda eccezionalmente lunedì 27 marzo.

Resta con me, le anticipazioni della sesta puntata

Per il bene del piccolo Diego (Mario Di Leva), felice di poter finalmente trascorrere del tempo con la madre, Paola (Laura Adriani) – che nel frattempo ha scoperto di non poter più avere figli – decide di concedere a Cristiana (Gisella Szaniszlò) una seconda opportunità. Il tutto nonostante i dubbi di Alessandro (Francesco Arca), il quale ha capito di amare ancora sua moglie e di non essere pronto per voltare pagina e lasciarla andare.

La caccia alla "banda" e la talpa che colpisce ancora

Intanto, le indagini sulla morte di Ausiello conducono la squadra di Scudieri e gli uomini dell’Unità di intervento speciale nel covo della "banda della lancia termica". Ancora una volta, però, la talpa li ha avvertiti in tempo e Alessandro e i suoi uomini trovano solo un casolare abbandonato. Lì, la scientifica trova tracce del sangue di Gennaro (Luca Gallone). Tarek, lo spacciatore arrestato per il suo omicidio, viene scagionato. Possibile che le prove contro di lui siano state oggetto di una montatura?