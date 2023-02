La vita sorride al brillante Vice Questore della Mobile di Napoli Alessandro Scudieri: ma quando lui e la moglie Paola rimangono coinvolti in una sparatoria, le cose cambiano per sempre. Inizia così Resta con me, la nuova serie di Rai1 con Francesco Arca e Laura Adriani, ideata da Maurizio De Giovanni, un poliziesco dalle mille sfumature che vanno dalla commedia al racconto sociale. Il racconto parte da un’indagine contro una pericolosa banda malavitosa ma accompagna i protagonisti nella loro ricerca della verità passando per l’amore, l’amicizia e la solidarietà. Ecco cos'accadrà nel primo episodio, in onda domenica 19 febbraio.

Resta con me, le anticipazioni della prima puntata

La vita sorride ad Alessandro Scudieri (Francesco Arca), brillante Vice Questore in forza alla Mobile di Napoli: un matrimonio perfetto, il primo figlio in arrivo, una carriera in ascesa. Tutto cambia però quando, con la moglie Paola (Laura Adriani), giudice presso il Tribunale dei Minori, rimane coinvolto in una sparatoria nel ristorante in cui l’ha portata a pranzo e lei perde il bambino. Scoperto che Alessandro era lì per le sue indagini sulla “banda della lancia termica”, Paola non riesce a perdonarlo e il loro rapporto va in frantumi. Alessandro, devastato dai sensi di colpa, si butta a capofitto sul caso.

Diego irrompe nella vita di Alessandro e Paola

A collaborare con lui il suo informatore e amico di infanzia, Gennaro, ex criminale convertito al bene per amore del figlio Diego. Ma Gennaro viene ucciso e così, senza pensarci due volte, Alessandro porta il piccolo Diego (Mario Di Leva) a casa con sé. In attesa di una soluzione Paola lo accoglie, ma stabilisce regole precise per la sua gestione: lui si occuperà di Diego il giorno, lei la notte. Alla luce di questa richiesta e della sfiducia che ormai sente su di sé dopo che le indagini sulla morte di Gennaro hanno portato alla scoperta che l’uomo spacciava di nuovo e che la banda non c’entra con la sua morte, Alessandro chiede il trasferimento all’Unità di intervento speciale che lavora soltanto di notte.