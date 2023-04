Resta con me: le anticipazioni della settima e penultima puntata

Ormai il vice questore di Napoli, Alessandro Scudieri, è rimasto solo: nessuno sembra più essere disposto ad aiutarlo a stanare la pericolosa "banda della lancia termica". Come se non bastasse, Diego scappa a cercare la madre - che ha ripreso a drogarsi - e si mette nei guai. Si annuncia ad alto tasso di colpi di scena la settima puntata di Resta con me, la serie di R i1 con Francesco Arca, Maria Pia Calzone, Laura Adriani e Antonio Milo, ideata dallo scrittore Maurizio De Giovanni, che si avvia verso il gran finale con buoni ascolti (ma senza grandi picchi). Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda domenica 2 aprile.

Resta con me, le anticipazioni della settima puntata

Al porto viene ritrovato il fuoristrada usato dalla “banda della lancia termica” per investire Ausiello. Nel veicolo viene rinvenuto anche l’ugello di una bombola da sub e così il vice questore Alessandro Scudieri (Francesco Arca) si convince che il prossimo colpo avrà a che fare con l’acqua. Nessuno nell’Unità di intervento speciale è disposto ad aiutarlo a individuare un possibile obiettivo e persino Nino Capuano (Benedetto Casillo) esperto di colpi attraverso i sotterranei si defila.

Diego scappa alla ricerca della madre

Intanto, Cristiana (Gisella Szaniszlò) che ha ripreso a drogarsi, fa perdere le sue tracce al figlio. Mentre Alessandro le fa promettere di non avvicinarsi al bambino finché non si sarà completamente disintossicata, Diego (Mario Di Leva) parte alla ricerca di sua madre mandando ancora una volta in crisi Paola (Laura Adriani). E quando si imbatte in Tarek, Diego è deciso a scoprire come mai è già stato scarcerato e lo affronta con in mano una pistola: il rischio che finisca in tragedia, è altissimo.