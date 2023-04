E se la morte di una giovane motociclista fosse legata al misterioso incidente della sua amica Roberta? E se dietro tutto questo ci fosse il potente e misterioso Paron? L'ispettrice Manuela Nappi si trova di fronte ai primi grandi dubbi e il suo ritorno a San Vito, tra le Dolomiti, sarà molto meno soft di quanto immagina. Inizia così la seconda puntata di Un passo dal cielo 7, la serie di Rai1 con Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, che la scorsa settimana ha debuttato con ottimi ascolti tra punte di 5 milioni di spettatori e oltre il 27% di share: il pubblico sembra aver gradito la "staffetta" televisiva tra Daniele Liotti e l'ex Miss Italia. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda giovedì 6 aprile.

Un passo dal cielo 7, le anticipazioni della seconda puntata

Una giovane motociclista viene trovata in un crepaccio e Manuela Nappi (Giusy Buscemi) scopre che la morte della ragazza potrebbe essere collegata al misterioso incidente della sua amica Roberta, la moglie dell'artista locale Gregorio Masiero (Leonardo Pazzagli): la poliziotta prende a cuore il suo caso, cercando di aiutarlo a rimettere insieme i pezzi della sua famiglia e della sua vita. Quando le indagini portano verso Luciano Paron (Giorgio Marchesi), l’uomo più ricco e potente della valle, Manuela trova in Nathan (Marco Rossetti), l'uomo degli orsi, un inaspettato alleato.

Il terzo incomodo tra Carolina e Vincenzo

Nel frattempo, Manuela si lascia coinvolgere da Gregorio che, senza Roberta e annientato da dolore, è allo sbando e rischia di perdere l’affido di Andrea: per questo la poliziotta spera di scoprire la verità e fare giustizia. Intanto, Carolina (Serena Iansiti) riceve la visita di un nuovo e affascinante socio, Hans (Davide Tucci), che arriva in valle perché lavora per Joe Bastianich, lo chef di fama internazionale guest star della prima puntata che vuole investire nella promettente azienda vinicola di Carolina. Ma, a sorpresa, la gelosia di quest'ultima verrà scatenata involontariamente da Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello): il rapporto tra i due entra ancora più in crisi.