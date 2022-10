«Il mio cervello funziona da solo; e io gli corro dietro». C'è dentro tutta Morgane in questa frase: del resto, la geniale investigatrice protagonista di Morgane Detective Geniale 2, la serie francese in onda su Rai1, grazie al suo alto potenziale intellettuale e comico arriva sempre prima di tutti nella risoluzione dei casi. Anche quelli più complicati, davanti a quali i suoi colleghi poliziotti alzano le mani: sorvegliata dal suo premuroso capo Karadec, unghie finte e tacchi a spillo risolverà mistero dopo mistero tutte le indagini che si troverà ad affrontare. Ecco cos'accadrà nella seconda puntata della serie francese, in onda martedì 11 ottobre.

Morgane Detective Geniale 2, le anticipazioni della seconda puntata

Per poter essere reintegrata in Polizia e nel suo gruppo, Morgane (Audrey Fleurot) deve frequentare il corso del Maggiore Lenormand, imparare le regole del mestiere e soprattutto la procedura. La surreale detective la considera una perdita di tempo ma forse potrebbe essere un'esperienza più sorprendente di quanto pensa: in tutto questo, riceve la misteriosa denuncia di un intricato caso di omicidio e Morgane dovrà cercare di risolvere l’enigma che riguarda una donna che aveva annunciato la sua stessa morte. Nel frattempo, Gilles è stanco di ospitare Morgane e tutta la sua famiglia e così inizia la ricerca di una nuova casa in cui vivere.

Altri dubbi per Morgane

Nel secondo episodio, dal titolo Doppio Inganno, c'è da risolvere un altro caso. Viene ritrovato il cadavere di Valentin Bélliard, 17 anni, scoperto per caso nel granaio della fattoria dei suoi genitori. Sembra un incidente, ma non per Morgane, che sospetta un omicidio e inizia ad indagare sulla doppia vita di Valentin, che aveva un lavoro segreto, un'amica misteriosa e un appartamento di cui nessuno sapeva niente. Che cosa nascondeva? Intanto Morgane cerca una casa nuova insieme a Ludo e con gli altri colleghi s'interroga sull'identità della nuova ragazza del comandante Adam Karadec.