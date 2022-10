Mina è davanti ad uno di quei bivi che ti cambiano la vita: l'ex marito Claudio non solo è tornata a corteggiarla in maniera prepotente ma le fa due proposte di quelle spiazzanti. Comincia così la terza puntata di Mina Settembre 2, la serie di Rai1 con Serena Rossi e Giuseppe Zeno - creata dalla penna di Maurizio de Giovanni -, che continua a macinare ottimi ascolti imponendosi come il programma più visto della domenica sera. Cosa deciderà di fare l'assistente sociale? E come reagirà Domenico assistendo al loro riavvicinamento? Ecco cos'accadrà nel due nuovi episodi, in onda il 16 ottobre.

Mina Settembre 2, le anticipazioni della terza puntata

Mina Settembre (Serena Rossi) è costretta a tornare a Procida nello stesso bed & breakfast dove aveva alloggiato insieme al fratello Gianluca (Francesco Di Napoli). Lì infatti si nasconde un personaggio piuttosto bizzarro assieme al figlio e l'assistente sociale vuole approfondire e capire cosa si nasconde dietro questo strano caso. Intanto, l'ex marito Claudio (Giorgio Pasotti) la spiazza con una proposta inaspettata: vuole avere un figlio da lei e a quel punto nella testa della donna si moltiplicano i dubbi sull'ipotesi di diventare mamma.







La spiazzante proposta di Claudio a Mina

Mina riceve un'altra proposta spiazzante da parte di Claudio: il magistrato in carriera le chiede di mollare tutto e di partire insieme a lui in barca a vela. L'assistente sociale continua a nutrire dubbi sull'improvviso ritorno di fiamma con il suo ex marito ma è consapevole del fatto che se intende salvare il matrimonio, l'unica scelta che ha è partire con lui. Ma il suo lavoro si metterà per l'ennesima volta di traverso: una persona a cui Mina è molto legata corre infatti il rischio di finire in una casa famiglia, così è pronta a mettersi a sua disposizione e a lanciarsi in questo nuovo caso. Che conseguenze avrà sul rapporto con Claudio? E come prenderà Domenico (Giuseppe Zeno) il loro riavvicinamento?