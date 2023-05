La stoccata di Fiorello a Lucia Annunziata sulle dimissioni

«Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere. Se te ne vai, te ne vai». La stoccata di Fiorello a Lucia Annunziata arriva poco dopo l'alba, in diretta a Viva Rai2. Rosario è così, prendere o lasciare: col suo graffio ironico può dire tutto (o quasi tutto), il tono serio si mescola a quello sarcastico e tocca leggere tra le righe per capire il sottotesto. Ed ecco dunque che non sciupa l'occasione ghiotta per commentare - alla sua maniera - l'addio alla Rai della giornalista che, con un colpo di scena inaspettato, ha fatto sapere al nuovo ad Rai, Roberto Sergio, di non avere alcuna intenzione di condurre In mezz'ora (già confermato per il prossimo settembre.

La Annunziata ieri ha preso carta e penna e mentre il cda Rai approvava i nuovi vertici della divisioni e i direttori dei tg ha inviato le sue dimissioni irrevocabili, spiegando di non condividere "nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi". E ancora "non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell'azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono dunque le condizioni per una collaborazione". Sergio si è detto "sinceramente dispiaciuto" per questo addio (a cielo non proprio sereno) e all'amministratore delegato Fiorello ha voluto riservare la prima battuta che ha aperto il commento su Annunziata: «Era in forza alla radio, adesso visto quello che sta succedendo chissà quante volte dice: ‘chi me lo ha fatto fare!'. Non ascolta più RadioRai, passa direttamente a Radio Maria», ha detto lo showman parlando di Sergio, fino alla settimana scorsa direttore delle radio della Rai. Poi, l'affondo nei confronti della giornalista che ha lasciato il servizio pubblico: «Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere. Se te ne vai, te ne vai. Tutto questo andare via... bisogna capire da dove arriva». E ancora: «Gli italiani sono disperati da quando se n'è andata Lucia Annunziata. Pensano che gli italiani sono interessati a queste cose: no, non siamo il centro del mondo. Non siamo niente... siamo solo dei saltimbanchi. Alla gente non gliene frega niente». Fiorello ironizza, scherza, poi però dice la sua: «TeleMeloni? Ma scusate c'è il governo di destra? Adesso mettono quelli di destra. È sempre stato così. Quando c'è stato il governo di sinistra e mettono quelli di sinistra. Il problema è generale: è la politica che non dovrebbe stare qui». E chiude leggendo una finta lettera di dimissioni della Annunziata, poi la invita a restare: «Chiama, ti prego. Resta con noi e combatti dall'interno». Intanto già si ragiona sul dopo Annunziata a In mezz'ora, programma partito con una durata appunto di trenta minuti, allungatosi fino a sfiorare le due ore e stabilizzatosi per altro su ottimi ascolti, vista la non facile fascia della domenica pomeriggio. Chi prenderà il suo posto? Due le ipotesi che prendono piede in queste ore: Luisella Costamagna o Serena Bortone, che a settembre dovrà dire addio al suo Oggi è un altro giorno.

Ma questa mattina Fiorello doveva essere particolarmente ispirato e tra boutade e provocazione, ha sganciato una "bomba" su Sanremo 2024 che in queste ore sta facendo tremare Viale Mazzini. «Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo. La butto lì. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, mi ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dire le cose perché la gente deve sapere», le parole dello showman. Sfogo privato diventato pubblico o esagerazione gustosa sfuggita di mano? In un clima di grande incertezza, l'unico punto fermo resta il messaggio che Sergio ha inviato in diretta a Fiorello pochi giorni fa, confermato che Amadeus resta al suo posto smentendo le ipotesi dimezzamento: a Sanremo 2024 sarà dunque sia conduttore che direttore artistico. Concetto ribadito poco fa via agenzie: «Il neo amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, e Amadeus, stanno lavorando tranquillamente alla prossima edizione del Festival di Sanremo». Ma da qui al 7 luglio, data di presentazione dei nuovi palinsesti, tutto può accadere.