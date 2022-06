Quando il direttore de L'ora, Antonio Nicastro, capisce che dietro il presunto convegno medico organizzato da Navarra, chirurgo di fama e padrino molto influente, c'è in realtà in incontro tra boss mafiosi, mobilita la sua redazione per raccontarlo e denunciarlo. Comincia così la terza puntata de L'ora-Inchiostro contro piombo, la serie di Canale 5 con Claudio Santamaria e Silvia D'Amico: liberamente tratta dal libro Nostra Signora della Necessità di Giuseppe Sottile, racconta le imprese dei giornalisti de L'ora, il primo quotidiano di Palermo a raccontare e denunciare la mafia. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio della fiction, in onda mercoledì 22 giugno.

L'ora-Inchiostro contro piombo, le anticipazioni della terza puntata

Mentre Anna (Silvia D’Amico) inizia a lavorare alla Voce di Palermo, il marito Antonio Nicastro (Claudio Santamaria) si occupa del presunto convegno medico organizzato dal dottor Michele Navarra (Fabrizio Ferracane), medico chirurgo e padrino molto influente, all’Hotel delle Palme. Il caporedattore Giulio Rampulla (Francesco Colella), che segue la notizia, scopre Navarra e il suo scagnozzo Luciano Liggio (Lino Musella) insieme a Genco Russo, il padrino più importante della Sicilia. E così, Nicastro invia anche Enza Cusumano (Daniela Marra) e Salvo Licata (Bruno Di Chiara) a dare man forte al collega, mentre Domenico Sciamma (Giovanni Alfieri) e Nic Ruscica (Giampiero De Concilio) vengono spediti a Corleone per fotografare il cadavere di Perrotta.



Un'altra impresa clamorosa per i giornalisti di Nicastro



Con l’aiuto di Nerina (Daniela Scattolin), in hotel Enza riesce a confondersi tra le prostitute che partecipano al festino dove sono attesi anche i mafiosi americani esuli da Cuba. La giornalista però diventa il capriccio di uno dei boss mafiosi ed è quindi costretta a fuggire mandando a monte la copertura. Intanto Nic e Domenico, rimasti intrappolati nel luogo dove si trova il cadavere di Perritta, vengono soccorsi dal padre di Sciamma, avvisato da Olivia. Al rientro in redazione, i giornalisti preparano un’edizione straordinaria che venderanno per le strade.