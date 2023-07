Tante nuove storie di piccoli pazienti, diagnosi, trattamenti, famiglie che lottano al fianco dei loro bambini e colpi di scena. Sarà un'altalena di sentimenti, tra paura, speranza, coraggio e forza di volontà, la seconda stagione di Lea - I nostri figli, la serie con Anna Valle e Giorgio Pasotti che debutterà nei prossimi mesi su Rai1 con quattro nuove puntate (le cui riprese sono in corso in queste settimane) in cui si mescolano tanta umanità, un pizzico di giallo e intrecci sentimentali inaspettati. Al centro di tutto c'è sempre Lea, l'infermiera pediatrica all’ospedale di Ferrara alle prese con l’amore con Arturo, l’affetto delle colleghe e l’enorme dolore che ha segnato la sua vita: la perdita, poco prima della nascita, del figlio che aspettava. Ecco le novità e le anticipazioni della serie realizzata da Rai Fiction con Banijay Studios Italy in arrivo il prossimo autunno.

Lea - I nostri figli, la seconda stagione della serie con Anna Valle e Pasotti

La storia riparte tre anni dopo la prima stagione e il pubblico ritroverà Lea (Anna Valle) innamorata di Arturo (Mehmet Gunsur), un affascinante musicista e papà di Martina, una giovane in piena fase di ribellione preadolescenziale, cui Lea fa da mamma. Proprio a causa di quello che sembra essere un banale incidente d’auto, l'infermiera scoprirà che Martina è stata contattata da una donna che dice di essere la sua madre biologica. Intanto, in ospedale Lea lavora ancora fianco a fianco con Marco (Giorgio Pasotti), primario del reparto di pediatria nonché suo ex marito, che nel frattempo si è lasciato con la collega Anna, da cui ha avuto una figlia, Gioia. Tra Marco e Lea il fuoco sembra covare ancora sotto la cenere, soprattutto quando Arturo va all’estero per registrare un nuovo disco (e lì incontra un'affascinante produttrice musicale) e quando Marco e Anna si allontanano ancora di più. Lea - I nostri figli è scritto da Anna Mittone e Mauro Casiraghi, la regia è di Fabrizio Costa e la produzione è di Massimo Del Frate.









Le anticipazioni delle nuove puntate della fiction di Rai1

Lea si troverà di fronte a un dilemma: dare un’altra possibilità ad Arturo o prendere atto che i suoi sentimenti per Marco non sono mai svaniti? La donna dovrà fare delle scelte importanti e stare attenta a non rompere il suo profondo legame con Martina. Nel frattempo, in reparto, allo storico gruppo di colleghe infermiere, da Rosa a Favilla, da Olga a Michela (ad un passo dal matrimonio con il pediatra Pietro), si aggiunge una new entry: si tratta di Bruno, un affermato professionista che pare nascondere un pesante segreto dal suo passato. Così, le vite dei protagonisti, si intrecceranno con le tante storie dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, passando da momenti drammatici ad altri più leggeri e spensierati.