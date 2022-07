Uno scuolabus con a bordo nove bambini, tutti figli di alcune delle famiglie più importanti della zona, scompare nel nulla: cosa c'è dietro l'inquietante rapimento? Ruota attorno a questa domanda la trama de La strada del silenzio, la nuova serie che debutta mercoledì 13 luglio su Canale 5: il serial, una produzione greca che negli ultimi mesi ha conquistato l'attenzione di diversi broadcaster europei, è un thriller in tredici puntate girato tra Atene e Eleusi (che nel 2023 sarà tra le capitali della cultura europea), definito dalla critica un «diamante della tv greca». Ecco cos'accadrà nella prima puntata.

La strada del silenzio, tutto sulla nuova serie thriller di Canale 5

La trama de La strada del silenzio è ispirata alla favola de Il pifferaio di Hamelin eracconta un evento che sconvolge totalmente la vita di una piccola cittadina greca: uno scuolabus con a bordo nove bambini, l'autista e un assistente, scompare letteralmente nel nulla. Secondo la polizia, si tratta di un rapimento di gruppo e quando partono le indagini, le famiglie dei bambini sono sempre più scossi perché cresce il numero dei sospettati: emergono infatti passioni e intrighi, maschere e doppie vite, tutti indizi che costringono molte delle persone coinvolte a fare i conti con i propri demoni. E come se non bastasse, al centro del caso finisce anche una giovane giornalista, inaspettatamente coinvolta nei fatti: per arrivare alla verità, i protagonisti dovranno necessariamente attraversare indenni la "strada silenziosa".

La strada del silenzio, le anticipazioni della prima puntata

In una piccola cittadina greca, la tranquillità viene turbata da un evento inaspettato: lo scuolabus con a bordo nove bambini scompare nel nulla: tra di loro ci sono Aristea, figlia di Athena e Vasilis, e Alkis, figlio di Manto e del sindaco Niketas. Le indagini della polizia fanno pensare si tratti di un rapimento a cui dovrebbe seguire una richiesta di riscatto. La giovane giornalista Thalea, sorella di Athena, torna a Vathi proprio il giorno della tragedia e inaspettatamente riceve la telefonata dei rapitori, della quale informa subito il capo delle indagini, Nasos Economidis. Tutti si chiedono perché gli autori del rapimento abbiano scelto di contattare proprio lei, quale sia il suo legame con il caso oltre al fatto che le due nipoti sono tra i bambini scomparsi. I rapitori sanno tutto dei bambini e delle loro famiglie e chiedono una cifra esorbitante come riscatto, cosa che manda in crisi i genitori. Mentre i bambini restano nelle mani dei malviventi, Thalea, che è in contatto con quello che sembra essere il capo dell'organizzazione per trattare la loro liberazione, confida al fratello Orpheus il contenuto dell'ultima conversazione telefonica. Il padre Spyros, dopo aver saputo da Manto che non riescono a trovare il denaro necessario a pagare il riscatto, decide di rivolgersi a un'agenzia specializzata in trattative di questo genere.