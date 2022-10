Non bastava a Imma una nuova indagine, l'eterno conflitto con la figlia, la preoccupazione per la madre e la crisi col marito Pietro: il sostituto procuratore del impegnarsi anche a risolvere i problemi del fidato Calogiuri, al quale sta per succedere qualcosa di inaspettato. Comincia così l'ottava puntata di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 2, la serie di Rai1 con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, tratta dai romanzi di Mariolina Venezia: alla vigilia del gran finale, intanto, gli appassionati della fiction s'interrogano sul futuro e si domandano se ci sarà una terza stagione. Visti gli ottimi ascolti, le critiche positive e l'accoglienza del pubblico, la risposta pare scontata. Ecco cos'accadrà nell'ultimo episodio, in onda giovedì 13 ottobre.

Imma Tataranni 2, le anticipazioni dell'ultima puntata

La baronessa Giuseppina Antonini de Raho viene ritrovata morta sul vialetto che conduce alla sua villa: la nobildonna era in moto e la sua testa è staccata dal corpo, quasi come se fosse stata decapitata. Imma Tataranni (Vanessa Scalera) cerca di dipanare la matassa di questo omicidio dalle modalità singolari e, quasi si per caso, scopre gli intrighi di chi vorrebbe costruire un termovalorizzatore a Matera. Come se non bastasse, ad incalzarla ci pensa il procuratore capo Alessandro Vitali (Carlo Buccirosso), che a sua volta viene messo sotto pressione dalle preoccupazioni dell'alta società materana a cui la vittima, non per nascita ma per matrimonio, apparteneva.



L'eterna crisi tra Imma e Pietro

Anche in casa Imma ha i suoi grattacapi. Il sostituto procuratore on ha ancora ritrovato l’equilibrio sperato, tanto che si chiede che cosa c’è dietro quell’improvviso malore del marito Pietro (Massimiliano Gallo) che lo sottrae ai piaceri di coppia, un tempo fonte di gioia e di soddisfazione per i coniugi. E se dietro il misterioso mal di schiena ci fosse il ritorno di fiamma tra l’ex insegnante di sax e una storica occasione persa? Imma ha molti sospetti e arriva a pensare anche ad un soluzione drastica. Intanto, il fidato Calogiuri deve riprendersi dalla bugia della futura moglie Jessica e per questo si butta sul lavoro. Ma fare il maresciallo dei carabinieri lo mette davanti a dei rischi potenzialmente molto gravi.