Quando Nemo Bandera ha deciso di smettere una volta per tutte con i traffici illegali grazie ai quali si è arricchito fino a quel momento, scatta l’offensiva di un pericoloso boss locale e di un poliziotto che vuole incastrarlo. Ma lui deve fare i conti con l'avanzare della malattia che ha celato al resto della famiglia. Comincia così la seconda puntata de Il Patriarca, la nuova serie di Canale 5 con Claudio Amendolae Antonia Liskova, che la settimana scorsa ha debuttato con ottimi ascolti (3.216.000 spettatori e con quasi il 20% di share). La vita di Nemo è stata improvvisamente sconvolta dalla scoperta di essere malato: a breve, non sarà più in grado di portare avanti le sue attività. Come reagirà? Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio della fiction, in onda venerdì 21 aprile.

Il Patriarca, le anticipazioni della seconda puntata

Nemo Bandera (Claudio Amendola) deve fronteggiare due temibili nemici. Da un parte c'è il Tigre (Antonio De Matteo), un boss locale senza scrupoli che minaccia gli affetti più vicini al Patriarca, dall'altra Monterosso (Primo Reggiani), l'ispettore che vuole incastrarlo per l'omicidio di Buscemi. Intanto la volitiva e ribelle Lara (Neva Leoni), la terza figlia che Nemo ha avuto prima del matrimonio e che ha sempre tenuto fuori dalla famiglia, si avvicina a Malcolm (Carlo Calderone), il nuovo contabile di Nemo, che dietro l'apparente aria da bravo ragazzo nasconde un grande segreto.





Gli intrighi di Mario per diventare l'erede di Nemo

Con l'aiuto della madre Serena (Antonia Liskova), Carlo (Carmine Buschini) cerca di dimostrare al padre di poter essere il suo degno erede. Ma non sa che Mario (Raniero Monaco di Lapio), l'affascinante avvocato della famiglia Bandera, nel frattempo corteggia sua sorella Nina (Giulia Schiavo) per convincerla a sposarlo e poter così prendere il posto di Nemo alla guida della Deep Sea. A sparigliare i giochi ci pensa però Elisa (Giulia Bevilacqua), la fidanzata di Mario, che gli riserva una sorpresa inaspettata