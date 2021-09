Gloria: la nuova serie di Canale 5 e le anticipazioni della prima puntata

Cosa accade nella vita di un brillante avvocato quando, una mattina qualunque, il marito esce di casa e scompare per sempre? Comincia così Gloria, la mini serie thriller in onda su Canale 5 da mercoledì 1° settembre, che in Francia ha avuto successo di pubblico e critica: la protagonista è Cécile Bois che si cala nei panni di una donna, madre e avvocato, accusata della scomparsa del marito. Ma tra intrecci e colpi di scena la verità è molto diversa da ciò che sembra. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla fiction e le anticipazioni della prima puntata.

Gloria, la serie thriller in onda su Canale 5

Gloria ha tre figli, due femmine e un piccolo di otto mesi, un marito, una bella casa e una famiglia felice. Entrambi sono avvocati, hanno uno studio avviato, ma Gloria ha sospeso l'attività dedicarsi ai bambini e vorrebbe tornare al lavoro al più presto. Una mattina David esce come al solito di casa e scompare: la moglie è costretta a sostituirlo, scopre che lo studio legale e in fallimento e che ha uno scoperto enorme. Comincia così Gloria, la mini serie francese ambientata in Bretagna, tra Saint-Malo e Cancale, l'adattamento francese di Keeping Faith (che il Guardian ha definito una «Big Little Lies trasferita nel Galles rurale»). Il racconto è ricco di suspence, intrecci e colpi di scena e tra le incantevoli spiagge bretoni accade di tutto. Puntata dopo puntata, la protagonista perde gradualmente l'equilibrio e non si fida della polizia, e gli altri personaggi celano un passato oscuro, fatto di segreti, pettegolezzi, litigi, problemi di soldi e doppie vite.









Gloria, le anticipazioni della prima puntata

Gloria inizia la ricerca di David e la famiglia del marito, con la cognata che la detesta e un cognato poliziotto che cerca di aiutarla, le sta vicina ma in realtà la donna li sente ostili e la situazione si complica quando scopre un documento con la fotografia del marito e un nome falso. Nel cercare di capire cosa può essere accaduto a David, Gloria scopre nuovi e sconcertanti elementi come il fatto che il marito fosse in cura da uno psicologo. Un suggerimento di quest'ultimo spinge la donna a sospetta che il marito possa aver riallacciato il rapporto sentimentale con Sara, una ragazza cui era legato da giovane ma incontrandola capisce che la era un'ipotesi errata. I dubbi restano: chi ha fornito la falsa carta d'identità al marito? In tutto questo trambusto Gloria si trova a fronteggiare l'ostilità di Marianne Volton, capo del dipartimento di Polizia, con la quale ha avuto a che fare per una causa di divorzio che ha avuto esito negativo per la poliziotta, tanto da comprometterle la carriera.