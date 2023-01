Non bastava la crisi con Cosimo, per Fosca arriva un'altra doccia fredda: la banca le nega la concessione di un prestito e così il vicequestore di Arezzo ora rischia di perdere il casale che Lapo vuole vendere a tutti i costi. Comincia così la terza puntata Fosca Innocenti 2, la serie di Canale 5 con Vanessa Incontrada e Francesco Arca, alle prese con un calo di ascolti rispetto alla prima stagione (che viaggiava intorno ai 3 milioni di spettatori). Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda venerdì 27 gennaio.

Fosca Innocenti 2, le anticipazioni della terza puntata

Per Fosca Innocenti (Vanessa Incontrada) ci sono nuovo grandi preoccupazioni all'orizzonte: a causa di un malinteso Cosimo (Francesco Arca) si è chiuso nel silenzio, mentre la sua migliore amica Ginevra (Maria Rosaria Russo) è stata quasi uccisa da un colpo di arma da fuoco. Chi poteva avere un movente per tentare di ucciderla? Forse suo marito Guido (Ruben Rigillo)? Oppure Duccio, il figlio avuto da Guido nel suo precedente matrimonio? Il ragazzo, arrivato da poco ad Arezzo, sembra però introvabile.





Cosimo sempre più geloso di Fosca e Lapo

Tra un'indagine e l'altra, tutta la squadra del vicequestore è alle prese con schermaglie amorose: la fidanzata di Pino (Francesco Leone) di sorpresa arriva ad Arezzo, Giulia (Desirée Noferini) non riesce a dimenticare Greta (Maria Chiara Centorami), e l'ispettrice Rosa Lulli (Cecilia Dazzi) comincia ad essere attratta seriamente da Josè (Sergio Muñiz), il maestro di ballo. Nel frattempo, la banca non si mostra disponibile a concedere un prestito a Fosca e Lapo (Giovanni Scifoni) sembra sempre più deciso a vendere il casale. Superando l'orgoglio, la vicequestore di Arezzo tenta di fare un altro passo verso Cosimo: i due innamorati si ritroveranno e riusciranno ad affrontare i contraccolpi di ciò che sta per accadere?