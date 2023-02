Voci da Sanremo

Anna Oxa, diva tra le dive

Ha snobbato la moglie di Amadeus e tutte le trasmissioni Rai, ha fatto sapere ai giornalisti che non rilascerà interviste, non si è presentata sul green carpet nella cerimonia inaugurale (“Non è stata bene, era sotto antibiotico” la scusa del conduttore). E alle prove generali se l’è presa col fonico per avere più presenza con la voce (si è esibita per ultima ripetendo due volte la canzone). Insomma, se cercate la diva di Sanremo 2023 citofonate Anna Oxa. E sul contenzioso aperto con la Rai nel 2019, il direttore Stefano Coletta ha spiegato: “C’è un giudizio pendente per una sua partecipazione a Ballando con le stelle. Ma la frattura con l’azienda non c’entra con Sanremo”. Mamma Rai (r)accoglie tutti.

Ah, signora mia!

Mamma, moglie, imprenditrice digitale e generale di un esercito da 28,5 milioni di follower. Quand’è che la chiamate donna e non solo ”ragazza simpatica e intelligente”? Maria Elena Barnabi di Gente puntualizza in conferenza stampa. Chiara Ferragni (si parla di lei) ringrazia e aggiunge: “Non posso arrivare da attrice, non sono conduttrice, non ho esperienza in televisione e non posso portare quel tipo di professionalità. Ma ci metterò tutta me stessa e punterò sulla spontaneità”. Proprio quello che direbbe una ragazza simpatica e intelligente.

Levante e Elodie, la sexy coppia

Sono diventate virali sui social ballando sensuali a un party pre-festival. Da allora, la mora (Elodie) e la bionda-arancio (Levante) si sono giurate amore eterno. “Sono arrivata alla festa di Elodie” ha raccontato Levante. “L’ho vista, l’ho presa, l’ho fatta girare e poi mi sono fatta fare un casqué”. Brividi.

I giornalisti avranno la loro sala stampa

Ricordate le proteste dei giornalisti della carta stampata, allocati per il terzo anno consecutivo al Casinò e non al Roof dell’Ariston? Beh, non va meglio ai colleghi del web e delle radio: la sala Lucio Dalla al Palafiori non ha neanche le scrivanie, ma solo delle sedie con banchetto, senza wi-fi e con le ciabatte elettriche che corrono sui muri. Insomma, lavorare è un’altra cosa. Ma l’anno prossimo si cambia: “Ci sarà una grande sala stampa, la Rai ci sta già pensando”. Parola - e promessa - di Amadeus quinquies.

Ma non erano finiti i soldi?

Roberto Benigni torna a Sanremo. “Quindici minuti di grandissimo livello. Ci sarà molta profondità ma anche leggerezza” (parla Coletta). Sì, ma quanto ci costa? “Siamo lontani dai 300 mila euro”. Di più, nin zò.