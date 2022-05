Don Matteo 13: le anticipazioni della decima e ultima puntata

Un incidente stradale fa scoppiare nuovi dubbi su Don Massimo: il prete nasconde un segreto e chi è quella donna che spunta dal suo passato? L'unico che crede ancora in lui è il Maresciallo Cecchini ma ogni certezza ormai vacilla. Si annuncia ricca di colpi di scena le decima e ultima puntata di Don Matteo 13, la serie di Rai1 con Raoul Bova, Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta che si avvia ad un finale inaspettato con svolte inattese anche per Anna e il Pm Nardi. Ecco cos'accadrà nell'episodio conclusivo, in onda giovedì 26 maggio.

Don Matteo 13, le anticipazioni dell'ultima puntata

Don Massimo (Raoul Bova) nasconde qualcosa: o almeno, di questo sono convinti i Carabinieri, che indagano sugli strani movimenti del sacerdote e sulle sue recenti frequentazioni segrete, che sembrano coinvolgere anche una donna proveniente dal suo passato. L'unico a crede ostinatamente alla buona volontà di Don Massimo è il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) che, per via di un gigantesco equivoco, si trova costretto a organizzare il proprio matrimonio con Elisa (Pamela Villoresi).

Il colpo di scena su Anna e Marco

E la confusione non è da meno nella vita del Capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta): il ritorno di Sergio ha scompigliato nuovamente le carte e ora più che mai la donna si ritrova divisa tra un futuro con lui e Ines e un futuro lontano da tutti, insieme a Valente. Intanto il Pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico) sembra finalmente felice insieme a Valentina (Emma Valenti): ma lo è veramente o è ancora innamorato di Anna? E Don Massimo è davvero chi dice di essere?