Per Don Massimo l'arrivo a Spoleto è più complicato di quanto si aspettasse: i parrocchiani faticano ad accettare l'"addio" di Don Matteo e se la prendono con lui, che dovrà fare i conti non solo con le difficoltà degli altri, ma soprattutto con le proprie. Comincia così la sesta puntata di Don Matteo 13, la serie di Rai1 con Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova, il cui arrivo - al posto di Terence Hill - è stato accolto la scorsa settimana da ottimi ascolti sopra i 6,5 milioni di spettatori. Spoiler: Don Matteo tornerà in maniera "indiretta" in tutte le puntate per cercare di risolvere assieme a Don Massimo un grande giallo. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda giovedì 5 maggio.

Don Matteo 13, le anticipazioni della sesta puntata

Don Massimo (Raoul Bova) fatica a farsi accettare come nuovo parroco di Spoleto, al punto che in città viene perfino organizzata una petizione per farlo andare via. Il sacerdote è il primo a essere assalito dai dubbi, anche a causa di una indagine in cui viene coinvolto e trova conforto soltanto nell’aiuto del Vescovo (la new entry Giancarlo Magalli), suo amico e mentore. Intanto, proprio quando Federico (Mattia Teruzzi) comincia a sperare che fra lui e Greta (Giorgia Agata) possa nascere qualcosa, la ragazza sembra avvicinarsi a un altro compagno.

Colpo di scena, Marco esce con Valentina

Il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) capisce che Valentina (Emma Valenti) sta uscendo con un uomo ben più grande di lei e decide di scoprire chi è: non sa però che si tratta di del Pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico). Sia lui sia la figlia di Anceschi faranno di tutto per nascondere la verità a Cecchini, e anche il capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta), suo malgrado, si troverà a mentire per reggergli il gioco.