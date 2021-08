Doc-Nelle tue mani 2: tutto sulla seconda stagione della serie con Argentero

L'attualità legata al Covid e alla pandemia irrompono nella seconda stagione di Doc-Nelle tue mani, la serie di Rai 1 rivelazione del 2021 con Luca Argentero, Matilde Gioli e Sara Lazzaro, le cui riprese sono in corso da diversi mesi. Per vedere i nuovi episodi toccherà aspettare l'inizio del prossimo anno ma intanto iniziano a trapelare i primi dettagli e le anticipazioni sul futuro della fiction prodotta da LuxVide, che ha registrato ascolti clamorosi sopra gli 8 milioni di spettatori. Cos'accadrà ai medici del Policlinico Ambrosiano travolto dalle conseguenze della peggiore pandemia degli ultimi cento anni? E ce le farà Andrea Fanti a tornare a ricoprire il ruolo di primario? Ecco tutto quello che sappiamo.

Doc-Nelle tue mani 2, le novità della serie con Luca Argentero

Luca Argentero torna dunque su Rai 1 nel ruolo di Doc, il medico che ha perso la memoria degli ultimi dodici anni e che ha dovuto ricominciare tutto da zero - la fiction è ispirata a una storia vera, quella di Pierdante Piccioni, che dopo un incidente d'auto perse ogni ricordo - nella vita privata come nel reparto di Medicina interna di cui è stato temibile primario. Nei nuovi episodi di Doc-Nelle tue mani 2 è questo l'obiettivo di Andrea Fanti: tornare a essere primario per difendere la sua squadra e continuare a mettersi in ascolto dei pazienti, capirli e accompagnarli nel percorso di guarigione. L'empatia, la vicinanza, sono gli stessi strumenti che Doc usa per convincere Giulia (Matilde Gioli), un tempo amata assistente, a ritirare la richiesta di trasferimento e per tentare di riconquistare Agnese (Sara Lazzaro), l'ex moglie a cui si sente ancora legato.









Il Covid irrompe nella fiction di Rai1

Gli sceneggiatori di Doc-Nelle tue mani hanno deciso di non ignorare l'attualità e visto che la serie è ambientata al Policlinico Ambrosiano di Milano, città diventata uno degli epicentri mondiali della pandemia di Covid, all'emergenza sanitaria verrà dedicato un episodio speciale e per tutta la seconda stagione Fanti e i suoi colleghi dovranno far fronte alla sfida complicata di tornare alla normalità senza isolarsi, senza perdere la fiducia e il piacere del contatto con gli altri. «Ci siamo presi la responsabilità di parlare del momento attuale. Quindi il Covid sarà protagonista, necessariamente. È una questione quasi di principio. Porterà ognuno dei personaggi in un viaggio, e lo è stato anche per noi attori, avendo vissuto questa realtà. È come se si facesse un gradino in più anche con la consapevolezza dell'impatto che abbiamo avuto con la serie. Le sceneggiature sono molto solide e ricche, piene di colpi di scena, ci sono nuovi personaggi e tuttora siamo in opera», anticipa all'Ansa Sara Lazzaro, che nella fiction in interpreta Agnese, ex moglie del dottor Andrea Fanti e direttore sanitario dell'ospedale.









Argentero scende in campo per i vaccini

Ciascuno dei medici protagonisti di Doc-Nella tue mani 2 avrà dunque una nuova ferita da elaborare: la perdita di una persona amata, la scoperta di una paura ignota, lo smarrimento nel trovarsi davanti a qualcosa che si può vincere soltanto camminando insieme, a testa alta e con la speranza nel cuore. In attesa di vederlo di nuovo nei panni di Fanti, Luca Argentero è sceso in campo con una campagna a sostegno della vaccinazione anti Covid. «Ormai mi conoscete, dico sempre quello che penso. E la verità è che il virus è ancora lì fuori. Medici e infermieri ci sono e ci saranno sempre, ma non possono vincere questa battaglia da soli. Per proteggerci dal virus hanno bisogno di noi, di ognuno di noi. Vacciniamoci e vinceremo insieme», spiega l'attore nel video pubblicato sul profilo Instagram di LuxVide. Un appello più efficace di quello di tanti virologi.