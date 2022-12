Sono alle prese con un atro caso complicato e pieno di misteri Frate Clément e la giovane l’Ispettrice Taleb: questa volta dovranno scoprire chi è stato ad ammazzare una professoressa universitaria. Comincia così la terza puntata di Con l'aiuto del cielo, il crime-drama francese in onda su Canale 5, che ha come protagonisti un seminarista tutto libri e grande studio e una giovane capitano di polizia, atea convinta, che nel tempo libero si occupa di crescere tre sorelle. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio della serie, in onda martedì 6 dicembre.

Con l'aiuto del cielo, le anticipazioni della terza puntata

Una professoressa universitaria viene trovata morta nell'aula magna della facoltà di Maryam. La giovane ispettrice Elli Taleb (Sabrina Ouazani) scopre che la vittima aveva avuto una relazione e varie discussioni con un suo ex assistente e professore universitario, David. Ma quando il docente diventa un sospettato, Maryam confessa di avere una relazione con lui e il caso si complica ancora di più.

Un altro caso complicato per l'ispettrice Taleb e Frate Clément

Con l'aiuto di Frate Clément (Mathieu Spinosi), Elli scopre che David è innocente e che dietro c'è una storia intricata che ha radici nel passato. Nel frattempo, a causa di una grave infiltrazione e degli enormi costi di ristrutturazione, Elli pensa di vendere la casa di famiglia: le sue tre sorelle, che ha cresciuto quasi da sola, fanno di tutto per impedirlo e sarà un vero e proprio miracolo inaspettato a salvare la situazione.