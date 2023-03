E se fosse stata Maurizia a provocare il malore e poi l'incidente che portò Anna in coma? Dopo otto anni la donna si è finalmente risvegliata ed è disposta a tutto per scoprire la verità. Ma non è ancora tempo di certezze, anzi, i dubbi aumentano e un'inaspettata decisione di Sole complica tutto. Non mancheranno i colpi d scena nella quinta puntata di Buongiorno mamma 2, la serie di Canale con Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova, che si avvia verso il finale di stagione con una serie di rivelazioni che scompagineranno anche le più solide certezza nella famiglia Borghi. Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda venerdì 10 marzo.

Buongiorno Mamma 2, le anticipazioni della penultima puntata

Tornata a casa, Sole (Ginevra Francesconi) ha bisogno di sapere se il poliziotto Vincenzo Colaprico (Domenico Diele) è davvero suo padre e chiede all'uomo di effettuare un test del DNA. Questa scelta sconvolge Guido Borghi (Raoul Bova), che teme di perdere per sempre sua figlia. Intanto Mauro (Thomas Santu) gioca tutte le sue carte per riconquistare Agata (Beatrice Arnera) mentre Karim (Kelum Giordano) fa una rivelazione inattesa a Francesca (Elena Funari).

E se Maurizia avesse provocato il malore di Anna?

Jacopo Borghi (Matteo Oscar Giuggioli) vorrebbe rivelare a Lea (Nicoletta Di Bisceglie) di essere responsabile del coma del fratello, ma la ragazza lo sorprende con una sconvolgente notizia. Intanto Vincenzo scopre che Maurizia (Stella Egitto) era a Bracciano proprio il giorno dell'incidente di Anna (Maria Chiara Giannetta): potrebbe essere stata lei a provocarne il malore ed il coma?