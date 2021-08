Arena '60 '70 '80: tutti gli ospiti dello show evento di Amadeus

C'è sempre una prima volta, anche nelle carriere più strutturale e importanti. Compresa quella di Amadeus, che prima di rimettersi al lavoro su Sanremo 2022, tra poche settimane debutterà alla conduzione sul palco dell'Arena di Verona, la città in cui è cresciuto, con Arena '60 '70 '80: lo show evento in onda a ottobre su Rai1, verrà registrato domenica 12 e martedì 14 settembre e sarà l'occasione per rivivere tre decenni emozionanti della musica in Italia, con il padrone di casa in veste di dj narratore con una serie di aneddoti e racconti che faranno da fil rouge alle due serate di musica Italiana e internazionale. Ecco gli ospiti e il super cast.

Arena '60 '70 '80, tutto sullo show evento di Amadeus

Un cast stellare, artisti leggendari e canzoni simbolo legate a un'epoca irripetibile sono gli ingredienti di Arena '60 '70 '80, lo spettacolo evento in scena in uno dei tempi della musica italiana e internazionale, l'Arena di Verona. «Saranno due serate di grande festa per tutti con alcuni dei protagonisti musicali di questo trentennio che saranno presenti all'Arena dal vivo per far cantare e ballare tutti», anticipa Amadeus, appena confermato dalla Rai alla guida di Sanremo 2022, il suo terzo Festival consecutivo. «Per me è una grande emozione, un debutto. È la mia prima volta come conduttore all'Arena, pur essendo cresciuto a Verona non è accaduto nella mia carriera, neanche ai tempi del Festivalbar. E tornerò a fare il mio primo lavoro: il disc jockey. Sarà bellissimo e ci divertiremo insieme». Molte delle canzoni in scaletta sono infatti sono le stesse che Amadeus proponeva nelle serate in discoteca all'inizio della sua carriera e durante i suoi lunghi anni alla radio. Sul palco dell'Arena ci sarà una vera e propria consolle dalla quale il conduttore farà ascoltare la sua playlist, mettendo in scena un inaspettato diario sentimentale che si intreccerà con con gli ospiti della serata.









Il maxi cast delle due serate dall'Arena di Verona

Hit prodotte in Italia e diventate successi planetari, canzoni d'autore e brani internazionali che hanno fatto ballare l'Italia e il mondo intero: tra ricordi, memoria e divertimento, la scaletta di Arena '60 '70 '80 coinvolgerà il pubblico di tutte le generazioni. Ce n'è davvero per tutti i palati musicali, dagli Europe (con l'iconica The Final Countdown) ai Village People, Tony Hadley degli Spandau Ballet passando per una sex symbol degli anni '80 come Samantha Fox e ancora gli Alphaville, gli Opus e Tracy Spencer. Tra gli italiani, non mancheranno Loredana Bertè, Gianna Nannini, Raf, Umberto Tozzi, Patty Pravo, Rettore, Alan Sorrenti, Peppino Di Capri, Edoardo Vianello, i Righeira, Roberto Vecchioni, Sabrina Salerno, Marcella Bella, Fausto Leali, Ivana Spagna, Sergio Caputo, Maurizio Vandelli dell'Equipe 84 e ancora Orietta Berti, che sta vivendo una clamorosa seconda primavera professionale cominciata con Sanremo 2021 e proseguita con il tormentone estivo Mille (che canta con Fedez e Achille Lauro). I biglietti per Arena '60 '70 '80, prodotto dalla Arcobaleno Tre, sono disponibili sul circuito Ticketone.