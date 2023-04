A tu per tu con Yoo Taeyang

I membri degli SF9 sono noti nell'industria Hallyu per essere dei lavoratori instancabili, in grado di mostrare i loro diversi talenti tuffandosi in decine di progetti solisti sempre differenti.

Yoo Taeyang è quello che la maggior parte dei giornalisti d'intrattenimento definirebbe un "artista multi-talento". La verità è che Yoo Taeyang è molto di più. Ventisei anni, una carriera proiettata verso il successo fin dal principio, Taeyang è in grado - da sempre - di fare tutto; canta magistralmente qualsiasi canzone o melodia, balla senza alcuna difficoltà vari tipi di musica e, non da ultimo, recita in modo estremamente naturale. Come se non bastasse, chi non lo conosce come idol, ammette che, di primo acchito, a colpire è il fatto che sia praticamente perfetto. Ascoltandolo parlare, osservandolo nei video su Youtube o nei suoi post sui social network, ci si rende conto immediatamente che nel corpo di questo perfetto artista convive pacificamente una personalità estremamente calma e riflessiva.

Ultimamente, non solo Taeyang ha fatto impazzire tutte i Fantasy (nome del fandom degli SF9) e gli Exol con una delle interazioni più naturali e sincere tra idol, ma continua a far venire i brividi a chi va a vederlo esibirsi dal vivo sul palco nel musical Secretly Greatly: The Last, in cui interpreta una spia nordcoreana di nome Ri Haerang inviata in Corea del Sud.

Nonostante i suoi impegni, Panorama.it ha avuto la possibilità di intervistarlo in esclusiva.





Piacere di conoscerti, Taeyang. Puoi presentarti ai nostri lettori?

Ciao ai lettori di Panorama! Sono Yoo Taeyang degli SF9 e amo esibirmi. Sono molto felice di potervi salutare.



Parliamo della tua vita sul palco. Cosa provi quando ti esibisci?

Ogni palco è prezioso per me. Voglio esibirmi in un modo che non mi metta in imbarazzo. A volte, quando mi lascio trasportare dalla musica, mi dimentico di tutto e mi ci immergo. Pieno di gioia. Anche i fan sono solidali con me. Ed è allora che mi sento orgoglioso.

Qual è la differenza principale quando ti esibisci con gli SF9 e in un musical?

Quando mi esibisco con il gruppo, cerco di essere fedele alla mia posizione e al mio ruolo. E ricevo più energia dai fan. Nelle esibizioni nei musical, cerco di concentrarmi sull'espressione del lavoro. Entrare veramente nei personaggi, valorizzare il ruolo e il lavoro di squadra.

A proposito di musical, ora sta recitando in Secretly Greatly: The Last. Com'è la vita di un attore di musical?



Pensavo di essermi abituato al palcoscenico recitando, ma grazie al musical ho imparato una nuova gioia. È stato così emozionante parlare, muoversi e cantare come gli altri personaggi dell'opera. Il fascino più grande dei musical è che posso diventare un personaggio diverso da me e proiettarmi per un po' nella vita degli altri. Yoo Taeyang, che si esibisce come cantante e attore di musical, continuerà ad andare avanti.

Sei stato scritturato anche per un nuovo musical, Dream High, adattamento di un K-drama. Come ti sei preparato per il casting?

Il musical Dream High, presentato in anteprima, è uno spettacolo musicale che contiene sia divertimento che emozioni. Per mostrare varie performance, sto preparando una coreografia che metta in risalto i miei colori e la mia armonia con i ballerini. Vi prego di attendere con ansia il Song Sam-dong che porterò sul palco.

Sei è uno dei ballerini più talentuosi dell'industria K-pop. Segui una routine particolare quando ti alleni?

Prima di ballare, mi esercito pensando a ciò che voglio esprimere nei dettagli. Non mi limito a ballare la musica, ma organizzo la coreografia dando un significato ai miei gesti e ai miei movimenti. Mi preoccupo soprattutto dell'angolazione e dell'espressione del mio viso.

L'anno scorso a Los Angeles hai ballato al Millennium. È una delle scuole più famose del mondo,e vi si sono formati personaggi come Britney Spears, Justin Timberlake e Jennifer Lopez. Com'è stata l'esperienza?



È un posto in cui volevo davvero andare fin da quando mi stavo preparando a diventare una cantante. Volevo ballare con diversi ballerini e sperimentare molte cose per non limitare il mio stile. È stato un breve periodo a Los Angeles, ma mi ha ispirato in un altro senso. Voglio incontrare vari ballerini da tutto il mondo per imparare a ballare con loro. Perché sono un cantante e un ballerino dal profondo del cuore.

Ti abbiamo visto sui tuoi social media fare alcune dance challenge. L'ultima è stata quella di Rover di KAI. FANTASY ed Exol hanno apprezzato la vostra interazione sui social media. Hai avuto modo di parlare con lui?

KAI è un artista senior che mi piace molto. Dopo esserci incontrati a Londra l'anno scorso, abbiamo finalmente avuto la possibilità di metterci in contatto e di girare una challenge insieme. Gli ho detto che avrei continuato a sostenerlo.

Se potessi scegliere un’altra dance challende e un partner per farla adesso, quale sarebbe?

Assolutamente con KAI. Dangerous di Michael Jackson.

Il tuo MBTI dovrebbe essere INFP. Ti ci riconosci?

La parte più importante è quella dei sentimenti. Sono molto emotivo e riesco a immedesimarmi in tutti. Questo mi aiuta a recitare e ad esibirmi. Si dice che tra gli artisti ci siano molti INFP. Ho il vantaggio di potermi immedesimare in qualcosa di più profondo quando cerco di esprimermi.

Parlando della tua carriera musicale. Fai parte degli SF9 dal 2016. Cosa significa per te il gruppo?

Gli SF9 sono un team a cui sono grato e che mi ha portato nel mondo come cantante. Voglio essere una persona che possa essere sempre un punto di forza come membro del team.

Una volta hai detto di essere un fashionista. Qual è il capo d'abbigliamento o l'accessorio di cui non potresti mai fare a meno?

Mi interessano soprattutto i cappelli e le scarpe. Uso spesso cappelli a secchiello e li ravvivo con le scarpe. Un tempo mi piacevano solo le tinte unite, ma in questi giorni sto provando vari stili. Quando ballo, posso esprimermi meglio in base ai miei vestiti, quindi presto più attenzione al mio abbigliamento quando ballo rispetto al solito.

Se dovessi descriverti con un aggettivo, un colore, una parte del corpo e una canzone, quali sarebbero?

Senza limiti

Verde

Occhi

Musical 'Notre Dame de Paris' - 'Lune' / Michael Jackson - 'Rock With You'

Ho una domanda da parte dei tuoi fan italiani: se dovessi fermarti un attimo e pensare a tutte le sfide che hai affrontato e alla tua vita da idol, cosa ti fa sentire meglio?E per cosa sei più grato?

Non riesco ancora a decidere il momento più felice. Credo che sarò più felice in futuro, quindi sono ancora sulla strada della felicità. Sono un uomo che non conosce la soddisfazione. Se ho i miei fan e le persone preziose al mio fianco, posso sempre essere più tranquillo. Vado avanti con gratitudine per ogni momento.

Ho un'ultima domanda: chi è Yoo Taeyang adesso?

Mi manca ancora qualcosa. C'è molto da imparare e sono goffo. Questo rende la vita divertente. C'è un senso di realizzazione quando si superano le difficoltà e si ottengono buoni risultati. Voglio fare ogni passo da solo. Sarò la persona che tutti potranno riconoscere senza rimpianti, qualunque sia la mia destinazione.