Red Hot Chili Peppers a Milano: come sarà la scaletta?

Domani domenica 2 luglio i Red Hot saranno a Milano per uno degli show più attesi dell'estate. Questa volta ci sarà John Frusciante alla chitarra. Vengono da due album niente male a distanza di pochi mesi: Unlimited Love e Return Of The Dream Canteen.

Per scegliere le canzoni da suonare live la band ha una discografia sterminata alla spalle e un numero impressionante di canzoni che sono state singoli di successo. Per capire che cosa proporranno domani al pubblico di Milano abbiano sbirciato le scalette degli show di giugno. Spesso molto diverse tra loro...

Lo scorso 30 giugno a Werchter, in Belgio, il concerto è iniziato con una jam introduttiva seguita da Can't stop e The Zephyr Song (accompagnata da un assolo di batteria). Dopo Dani California e Aquatic Mouth Dance è arrivata Tiny Dancer, cover del classico di Elton John.

Lo show è proseguito nel segno della potenza con Parallel Universe, The Drummer, Soul to Squeeze, Right On Time, Tippa my Tongue, Tell me baby, Californication, Black Summer e By the way. Nei bis Under The Bridge e Give it away.

Il 26 giugno a Manheim, in Germania, dopo l'intro jam, la setlist ha preso il via con Around the world seguita da Scar Tissue, Snow, Here Ever After, Suck my kiss e Eddie. E poi, ancora, Soul to Squeeze, Me & my friends, These are the ways, Throw away your television e Whatchu thinkin'. Nei bis, I could have lied e Give it away.



Il 21 giugno a Varsavia, hanno suonato anche il super classico Otherside e una cover di Iggy Pop: Neighborhood Threat.