Morto Ennio Morricone, il genio delle colonne sonore

Il genio delle colonne sonore, un musicista colto e raffinato capace di mettere in musica le immagini più belle del cinema mondiale. Questo era Ennio Morricone, premio Oscar alla carriera, morto a 93 anni per le conseguenze di una caduta che gli aveva procurato la rottura del femore. In un nota rilasciata dalla famiglia si spiega che "il Maestro ha salutato l'amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e gli è stata accanto fino all'estremo respiro, ha ringraziato i figli e i nipoti per l'amore e la cura che gli hanno donato. Ha anche dedicato un commosso ricordo al suo pubblico dal cui affettuoso sostegno ha sempre tratto la forza della propria creatività. I funerali di Ennio Morricone si terranno in forma privata "nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza".





Ennio Morricone receiving an Honorary Oscar® www.youtube.com





Le musiche di Morricone hanno accompagnato sei decenni del cinema e della televisione. La prima risale al 1961 quando scrisse la colonna sonora de Il Federale di Luciano Salce. Da quel momento in poi le sue intuizioni musicali sono legate ai più grandi capolavori del grande schermo. Italiani e non. Da indagine su cittadino al di sopra di ogni sospetto a Il buono il brutto e il cattivo, C'era una volta il West, Mission, Nuovo Cinema Paradiso, C'era una volta in America, The Hateful Eight , Per un pugno di dollari e Io non ho paura.

Lo scorso gennaio aveva ritirato in Senato il premio riservato alle eccellenze italiane della cultura e dello spettacolo. Visibilmente emozionato, non fece alcun discorso. Come era nel suo stile, quello di un compositore geniale e riservato che comunicava quasi esclusivamente attraverso la straordinaria bellezza della sua musica.